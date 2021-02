Dezvaluiri SOC despre sferturile Champions League care au declansat un adevarat scandal: "Arbitrul a trebuit sa isi scoata familia din casa dupa meciul ala!"

Mark Clattenburg a dezvaluit un episod mai putin placut din arbitraj, care il are protagonist pe centralul Michael Oliver.

Clattenburg a oferit un interviu pentru Daily Mail in care a vorbit despre partea mai putin placuta a arbitrajului si situatiile in care ajung unii centrali din cauza unor decizii luate in timpul meciurilor.

Arbitrul a explicat un episod in care Michael Oliver a fost protagonist si gestul la care a recurs centralul dupa meciul din sferturile Champions League din 2018, Real Madrid - Juventus.

"Michael Oliver a trebuit sa isi scoata familia din casa dupa meciul in care Juventus a fost eliminata din Champions League de Real Madrid in 2018.

Exista o limita. Din pacate, cu retelele de socializare, limita aia este depasita mult prea des. Ca arbitru, abuzul se transforma in rutina. Primeam scrisori acasa, unele insulte erau ingrozitoare, primeam si amenintari. Am facut plangeri la politie, insa din cauza anonimatului nu a fost nimeni retinut sau condamnat.

E infricosator, iar cel mai rau lucru este ca firmele care detin retelele de socializare permit sa se intample asta", a spus Clattenburg.

Episodul povestit de Clattenburg face referire la meciul retur din sferturile Champions League, cand Real Madrid, care invinsese cu 3-0 in meciul tur, s-a calificat dupa un gol din penalty in prelungiri.

Juventus conducea cu 3-0 inca din minutul 60 al meciului din retur, insa Oliver a dictat penalty pentru madrileni in prelungirile partidei si l-a eliminat si pe Buffon.