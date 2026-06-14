Așa cum era de așteptat, la campioana Italiei vor exista mai multe mișcări de trupe, având în vedere că obiectivul pentru sezonul următor va fi unul ambițios. Pe lângă trofeele de pe plan intern, pe care Inter trebuie să le apere, conducerea ar vrea și un parcurs cât mai bun în UEFA Champions League.

Marco Palestra vrea să rămână în Italia: Inter, favorită la transfer

Având în vedere că Real Madrid l-a transferat pe Denzel Dumfries (30 de ani), titularul pe postul de fundaș dreapta de la Inter Milano, Chivu trebuie să găsească un înlocuitor și a pus ochii pe Marco Palestra (21 de ani), pe care Atalanta cere 50 de milioane de euro.

Doar că în ultimele zile viitorul fundaului italian a fost pus sub semnul întrebării, ținând cont că printre echipele interesate s-au numărat Atletico Madrid sau Manchester City. Potrivit Tuttosport, decizia lui Palestra este de a rămâne în Italia, aspect care o face pe Inter favorită la transferul său.