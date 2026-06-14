Echipa New York Knicks a cucerit al treilea titlu de campioană a NBA din istoria sa, primul după o aşteptare de 53 de ani, graţie victoriei obţinute în deplasare, cu scorul de 94-90, în faţa formaţiei San Antonio Spurs, sâmbătă seara, în cel de-al cincilea meci al finalei Ligii profesioniste nord-americane de baschet.

New York Knicks - San Antonio Spurs 94-90 și 4-1 la general, cu Jalen Brunson MVP

Sub comanda antrenorului Mike Brown, sosit la gruparea newyorkeză în intersezon, Knicks s-a impus cu 4 victorii la 1 în duelul cu Spurs.

Coordonatorul lui Knicks, Jalen Brunson (29 ani), a fost omul decisiv al partidei de la San Antonio, reuşind să înscrie aproape jumătate dintre punctele oaspeţilor (45).

El a fost desemnat, de altfel, cel mai valoros jucător (MVP) al finalei NBA.

Jalen Brunson este fiul lui Rick Brunson, care a jucat pentru Knicks în ultima finală a francizei newyorkeze, pierdută în 1999 chiar în faţa rivalilor de la San Antonio Spurs.

Antrenorul Mike Brown a participat la rândul său la finala din 1999, făcând parte atunci din staff-ul tehnic al lui San Antonio Spurs, condus de reputatul "coach" Gregg Popovich, informează Agerpres.

După mai bine de o jumătate de secol de deziluzii, New York Knicks reuşeşte să-şi completeze vitrina cu al treilea trofeu de campioană a NBA, după cele cucerite în 1970 şi 1973, când președinte SUA era Richard Nixon, oferindu-le fanilor săi o noapte de sărbătoare în Manhattan.