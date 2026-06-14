Eric i-a lăudat de la Universitatea Craiova pe Ștefan Baiaram și Assad Al-Hamlawi, iar de la „U” Cluj pe Ovidiu Bic și Jovo Lukic.
Laureații lui Eric de Oliveira din Superliga 2025-2026
Fostul mijlocaș ofensiv a apreciat, după un scurt timp de gândire, că Ștefan Baiaram a fost cel mai bun jucător în ediția precedentă a fotbalului românesc.
„Baiaram a fost unul dintre protagoniști de la Craiova. Atacantul arab, Assad Al-Hamlawi, a fost foarte bun.
Ovidiu Bic a fost senzațional, pentru mine a fost un mijlocaș care m-a impresionat prin capacitatea lui de efort, ce a putut să facă. Și 'U' Cluj a fost o echipă mai compactă.
Atacantul care a venit de la Craiova la 'U' Cluj, Lukic, a devenit golgheter. E un atacant clasic, de gol. Nu înțeleg de ce nu a mers la Craiova.
(n.r.- pe cine ar alege jucătorul sezonului trecut) O întrebare grea! I-aș da lui Baiaram premiul pentru că a câștigat cupa și campionatul”, a transmis Eric, în exclusivitate pentru Sport.ro.
Un nume important în Superligă
Cetățean al României din 2016, brazilianul Eric de Oliveira (40 de ani) a fost un mijlocaș ofensiv complet la nivelul primului eșalon, fiind capabil să marcheze, să dribleze și să paseze decisiv.
El a rămas în istoria fotbalului românesc ca cel mai bun marcator din Liga 1, născut în afara granițelor țării, cu 66 de goluri.
Eric de Oliveira a câștigat Cupa și Supercupa României cu Viitorul Constanța în 2019, sub comanda lui Gică Hagi. El a mai jucat în țara noastră pentru Gaz Metan Mediaș, Pandurii Târgu Jiu și FC Voluntari.