EXCLUSIV | Inca o plecare importanta de la Viitorul! Jucatorul cotat la peste un milion e gata sa plece. Negocierile sunt in faza finala

Dupa Iancu si Luckassen, inca un jucator important se pregateste sa plece de la Viitorul.

Din informatiile obtinute de www.sport.ro, Bradley de Nooijer e aproape de un imprumut in Ucraina, la Vorskla Poltava. Dorit in trecut de echipe din Belgia si Elvetia, de Nooijer n-a fost lasat sa plece de Hagi, care l-a considerat o posibila lovitura de proportii in momentul plecarii. Adus de la Dordrecht in 2017, De Nooijer a fost om de baza pentru Viitorul in ultimii 4 ani. In acest sezon, olandezul de 23 de ani are 12 aparitii in Liga 1 pentru Viitorul si a dat un assist.

Clubul cu care negociaza, Vorskla, e pe locul 5 in Ucraina, cu sanse mari de a prinde Europa sezonul viitor.