Blocat la FCSB! Jucatorul "disparut" de care Becali scapa doar daca il plateste: situatia in care ajuns la 6 luni de la transfer

Gigi Becali trebuie sa plateasca daca vrea sa scape de un jucator in aceast iarna.

Hristo Zlatinski nu mai are niciun viitor la FCSB. Nu a intrat in planurile lui Dica si pare ca nici ca pe Teja nu l-a convins. Jucatorul este insa blocat la FCSB pana la finalul sezonului.

Pentru ca a jucat deja la doua echipe in acest campionat, la Craiova si FCSB, Zlatinski nu mai poate evolua la o alta formatie pana nu incepe un nou sezon. Astfel, jucatorul are doua variante: fie isi gaseste o echipa intr-un campionat care incepe acum, in iarna, fie pleaca de la FCSB daca Gigi Becali ii plateste salariul pana la final.



"Zlatinski ramane la FCSB pentru ca nu are cum sa joace in alta parte...poate intr-un campionat care ar incepe acum, in ianuarie, pentru ca a jucat deja pentru doua echipe. Are posibilitatea sa plece si intr-un alt mod, daca il da domnul Becali afara. In acest caz, Zlatinski trebuie sa fie despagubit cu banii pe care ii mai are de luat din salariile ramase", a declarat impresarul fotbalistului, Dragos Boboc, pentru ProSport.