Acum 6 luni era la Palat si ii spunea 'DA' lui Becali! Totul s-a schimbat in ultimul moment si a trebuit sa plece. Caderea incredibila a fotbalistului care tocmai a fost dat afara din Liga 1

In august, inainte ca FCSB sa-l convinga pe Rusescu sa revina, Becali isi asigurase un plan B pentru atac. S-a inteles cu Paul Batin, atunci la Chiajna. Becali i-a transmis fotbalistului ca il va lua doar daca Rusescu nu ii accepta propunerea. Cum varful a decis pana la urma in favoarea FCSB, acordul lui Batin cu Becali a devenit nul.

Fotbalistul de 31 de ani a continuat la Concordia, a marcat de 4 ori in 20 de meciuri oficiale, insa in aceasta iarna a fost anuntat ca se renunta la el. Ramas fara contract, Batin si-a gasit echipa in Cipru. A semnat cu Doxa, echipa de pe locul 8 din prima liga. Va fi coleg cu alti doi romani, Bogdan Mitrea si Razvan Tincu. Pentru Batin, va fi a doua experienta in afara Romaniei, dupa cea de la Legnica, in liga a 2-a poloneza.

