"Lumea zicea ca sunt nebun!" Dezvaluirea lui Gigi Becali dupa transferul lui Stanciu la Al Ahli! De ce se bucura de transfer

Cel mai scump jucator vandut vreodata de Gigi Becali atunci cand Anderlecht platea 10 milioane de euro, Nicolae Stanciu, a ajuns la Al Ahli in Arabia Saudita. Tot 10 milioane de euro platesc arabii pentru mijlocasul roman. Gigi Becali a declarat ca a primit cu bucurie vestea transferului.

"Eu ma bucur pentru el. Ma bucura reusita omului. Cand am vazut ca primeste bani multi, m-a facut fericit! Eu l-a vazut si am dat 1 milion de euro pe el la Vaslui. Lumea zicea ca sunt nebun, dar am luat aproape 10 milioane pe el. El e un om care mi-a adus bani si acum si el primeste o suma mare. Ma bucura atunci cand oameni cu care eu am facut bani reusesc in viata.

Daca esti fotbalist, du-te acolo unde castigi bani. Viata de fotbalist e scurta si trebuie sa asiguri viitorul familiei. Ce sa faci cu performanta? Asta e o amintire. O bagi in buzunar? Banul il bagi in buzunar si iti foloseste pe viitor. De exemplu, Anghel Iordanescu a castigat Liga Campionilor, cea mai mare performanta din fotbalul romanesc. Are si el bani in conturi, dar Mircea Lucescu are 50 de milioane de euro” a spus Gigi Becali pentru Gazeta.