"UEFA urmareste cazul FCSB!" Ce risca Becali din cauza declaratiilor date despre fotbalul feminin. EXCLUSIV!

Patronul FCSB a declarat ca renunta la club, daca va fi obligat sa infiinteze si o echipa de fotbal feminin, pentru ca nu se aliniaza "la ideile lui Satan" si "fotbalul schimonoseste femeia".

Adrian Stangaciu, seful Departamentului juridic al Federatiei Romane de Fotbal, care este, pana in 2022, cooptat si in corpul aparatorilor din oficiu al UEFA, a explicat pentru Sport.ro ce spune regulamentul in astfel de situatii.

"In prima chestiune, cea a obligativitatii infiintarii unui echipe feminine, am discutat cu domnul Viorel Duru, directorul Administratiei de Licentiere din cadrul FRF, si va pot spune ca nu e inca ceva impus. E o discutie in acest sens, ca la un moment dat sa se ceara cluburilor de Liga 1, prin licentiere, sa detina o echipa de fotbal feminin. Dar este o hotarare pe care doar Comitetul Executiv o poate lua. Nici sezonul acesta, nici sezonul urmator, nu exista o astfel de obligatie, poate pentru sezonul 2020-2021 sa inceapa o discutie. UEFA recomanda, dar nu impune, ca echipele care sunt in primele ligi, pentru dezvoltarea acestui sector, sa aiba si o echipa de fotbal feminin. Nu e vreun document scris in sensul asta, nu exista o astfel de obligativitate. Asa ca discutia s-a imflamat artificial.

In cea de-a doua chestiune, cea de posibilelor sanctiuni pentru un oficial de club care face asemenea declaratii, eu va pot spune doar ca, din punctul meu de vedere, sunt niste declaratii regretabile si pot fi sanctionate. Inclusiv UEFA are o politica de toleranta zero fata de astfel de manifestari, care depasesc cumva limita normalului in ceea ce priveste exprimarea egalitatii de gen, combaterea rasismului si a xenofobiei... Ei lupta puternic ca sa combata astfel de situatii. Momentan, din cate stiu eu, UEFA urmareste cazul din Romania, dar nu a deschis o ancheta proprie, separata de cea care exista la Comisia de Disciplina a FRF. Sunt niste prevederi regulamentare, care sanctioneaza astfel de abateri. Dar trebuie spus ca e un caz pe rolul Comisiei de Disciplina, doar acolo se pot lua astfel de decizii, daca merita sa fie sanctionati si limita sanctiunii. Trebuie sa se inteleaga ca eu nu ma antrepronunt, Comisia de Disciplina are toata libertatea sa decida in aceasta privinta. Daca declaratiile respective reprezinta abaterile prevazute de regulament, asta decide doar Comisia de Disciplina", a declarat Stangaciu pentru Sport.ro.



Ce a declarat Gigi Becali, patronul FCSB:

"Daca vor sa ma puna sa am echipa feminina, ma retrag din fotbal. Cum adica sa faci lucruri impotriva lui Dumnezeu? Am si eu pacatele mele. Dar lucruri nefiresti nu fac. Nu! Asta e aliniere la idelile lui Satan. Fetele sa joace handbal, baschet... Cum sa joace femeia fotbal? Nu e facuta pentru fotbal. Madularele ei nu sunt facute pentru fotbal. Femeia a fost facut de Dumnezeu din barbat, pentru barbat. Femeia e facuta sa fie atrasa barbatul de ea. Daca facem asta, batjocorim formele facute de Dumnezeu ca sa il atraga pe barbat. O schimonosim pe femeie! Boxul si fotbalul le schimonosesc pe femei."



Ce a declarat Razvan Burleanu, presedintele FRF:

"Legea e lege si nu te tocmesti pentru ea. E un caz care se va dezbate si se va judeca la Comisia de Disciplina. Noi, ca Federatie, ca administratie, am sesizat Comisia de Disciplina pe acest subiect. Dupa care, a doua etapa este sa asteptati o decizie la nivelul Comitetului Executiv de implementare a acestei decizii. Si e posibil sa o facem inaintea celor de la UEFA. Daca FCSB poate fi penalizata in acest caz? Nu mai pot eu sa va raspund la aceasta intrebare. Dupa regulament, daca e posibil? Sigur ca da, bineinteles. Sanctiunile pot fi de la excludere, care e cea mai mare, pana la amenzi financiare."