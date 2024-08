Două cunoscute fotbaliste americance au dezvăluit că formează un cuplu de 8 ani!

Tobin Heath și Christen Press, două dintre cele mai importante fotbaliste din istoria recentă a United States Women's National Team (USWNT), au divulgat în cadrul emisiunii "Watch with Alex Cooper" că sunt împreună de aproape un deceniu.

"Avem o relație de opt ani de zile"

"Eu și Tobin nu eram prietene, nu ne învârteam în aceleași cercuri sociale. Dar, de îndată ce am cunoscut-o mai bine, a apărut o atracție magnetică între noi. Mi-am dat seama că pe ea o vreau și nu am regretat niciun moment, pentru că exact la fel simt și astăzi. Zilele trecute cineva ne-a zis că părem îndrăgostite pentru că abia ne-am cunoscut.

Nu e adevărat, avem o relație de opt ani de zile. Când am început să jucăm la aceeași echipă a fost mai ușor să ieșim în față și să spunem că avem o relație. Coechipierele noastre știau, nu ne-am ascuns de ele, cei care trebuiau să știe au aflat de noi", a declarat Press.

Heath și Press, duble campioane mondiale cu naționala SUA

Tobin Heath (36 de ani) a evoluat ca atacantă la New Jersey Wildcats, Hudson Valley Quickstrike Lady Blues, Pali Blues, Atlanta Beat, Sky Blue FC, New York Fury, PSG, Portland Thorns, Manchester United, Arsenal și OL Reign. Ea are 181 de selecții și 36 de goluri pentru naționala SUA și s-a retras din activitate în 2022.

Christen Press (35 de ani) a fost legitimată la Pali Blues, magicJack, Kopparbergs/Goteborg FC, Tyreso FF, Chicago Red Stars, Utah Royals, Manchester United și Angel City FC, fiind încă în activitate la clubul din Los Angeles. Este atacantă și are 155 de meciuri și 64 de reușite pentru reprezentativa "Stars and Stripes".

Cele două au fost mult timp coechipiere la naționala americană, câștigând două Cupe Mondiale (2015, 2019), Algarve Cup (2013, 2015), CONCACAF Women's Championship (2014, 2018) și medalia de bronz la JO 2020.

Foto - Getty Images