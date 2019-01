EXCLUSIV! Razvan Plesca, pregatit sa vina la FCSB! De ce nu se teme de criticile lui Gigi Becali

FCSB transfera un portar in varsta de 36 de ani.

Instaleaza gratuit aplicatia Sport.ro pentru Android si iPhone: stiri de ultima ora si toate sporturile LIVE! Toata Romania vede Romania in direct la PRO TV! Sambata, 23 martie, 19:00, Suedia - Romania! Marti, 26 martie, 21:45, Romania - Feroe!

Autor: Casian Soneriu

Razvan Plesca este fara doar si poate unul dintre cei mai buni portari din Liga 1. In mod paradoxal, portarul celor de la Gaz Metan este aproape de transferul carierei la 36 de ani si nu dupa ”minunea” cu Mainz din 2011 cand echipa lui Pustai a fost la un pas de grupele Europa League.

Plesca are sanse mari sa ajunga din vara la FCSB, dar spune ca totul depinde de conducatorii vice-campioanei. Poarta Gazului este asigurata. Plesca merge pe mana tanarului Andrei Cristea.

De ce transferul la o echipa de top vine tocmai acum si nu a avut loc dupa dubla cu Mainz?

Au mai fost oferte de-a lungul timpului, dar cei de la Gaz Metan nu m-au lasat sa plec.



Cum vezi relatia jucator-finantator la FCSB si cum vei putea trece peste criticile lui Gigi Becali dupa un meci mai putin reusit?

Ca portar mereu ai parte de presiune pe la orice echipa, asa ca trebuie sa fii barbat daca alegi aceasta meserie.

*Plesca avea doar 5 partide jucate in Liga 1 pana la varsta de 25 de ani, dar recent a depasit borna de 200 de meciuri.

Portarul trecut si pe la FC Botosani, FC National si Poli Iasi spune ca sunt sanse mici sa reuseasca sa atinga si borna de 300 de partide pe prima scena a fotbalului din Romania.

Care este cel mai mare regret al carierei tale pana in acest moment?

Regret ca nu am jucat niciodata finala Cupei Romaniei pentru ca am fost de doua ori in semi-finala.

La ce varsta te-ai gandit sa te retragi si ce o sa faci dupa finalul carierei de fotbalist profesionist?

Nu mi-am stabilit o varsta anume pentru a ma retrage. Ma voi retrage cand nu voi mai avea motivatia necesara sa mai continui. In niciun caz nu ma apuc de antrenorat. O sa ma apuc de un curs de managment sportiv.



Razvan Plesca vede posibila trecere la FCSB drept cea mai mare provocare a carierei: ”Ar fi cea mai mare provocare din cariera mea sa vad daca voi putea face fata la o echipa de top”, a declarat portarul care a debutat in Liga 1 in tricoul lui FC National pe vremea cand echipa era antrenata de Walter Zenga.



Gaz Metan are poarta asigurata!

Andrei Cristea este tanarul portar de la Gaz Metan care are misiunea de a-l face uitat pe Razvan Plesca. Are 19 ani si a fost folosit de Teja in meciuri importante precum partida de Cupa cu CFR Cluj si duelul cu Hermannstadt de la Medias.



”Cristea este un baiat serios care munceste foarte mult. Este mereu convocat la loturile nationale, iar eu am incredere deplina in el ca va ajunge un portar foarte bun”, este de parere Plesca.

RAZVAN PLESCA

Data nasterii: 25 noiembrie 1982

Post: Portar

Echipe: FC National, Poli Iasi, FC Botosani si Gaz Metan Medias