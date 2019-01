Inca o sansa pentru Becali sa-l ia?! Rotariu a refuzat sa mearga in Portugalia. Anunt de ultima ora

Dorin Rotariu a fost aproape sa-si gaseasca echipa, insa a refuzat oferta in ultimul moment.

Conform Fanatik, Rotariu nu va mai ajunge in Portugalia, la Feirense, care se intelesese cu Brugge pentru un imprumut. Atacantul n-a confirmat la Alkmaar, unde fusese cedat in prima parte a sezonului. Olandezii erau gata sa-l lase sa plece inca de acum, desi semnasera cu el pe un an.

Rotariu, o tinta veche de 3 ani pentru Gigi Becali la FCSB, ii da din nou idei patronului. N-a vrut sa mearga in Portugalia sa se bata la retrogradare. Feirense e pe 17 din 18 in campionat, la doua puncte de locurile care permit salvarea de la retrogradare.

Rotariu ar putea sa devina o optiune pentru FCSB mai ales in cazul in care Gnohere va fi lasat pana la urma sa plece.

"Pe mine Rotariu ma intereseaza doar ca atacant. Acolo vreau sa-l folosim, varf impins. Altfel, nu-l vreau", spunea Becali acum o luna, cand recunostea ca i-a facut o propunere fostului dinamovist.



Rotariu a prins doar 8 meciuri in acest sezon la Alkmaar, toate din postura de rezerva. Romanul n-a marcat niciun gol in campionat. Are o singura reusita, in Cupa, contra lui Alcides, in luna septembrie!