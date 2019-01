ULTIMA ORA | Fundasul pe care l-a vrut Becali ajunge in Premier League! Trei echipe de traditie sunt gata sa-l cumpere

Ofertele sunt de cateva milioane de euro.

Instaleaza gratuit aplicatia Sport.ro pentru Android si iPhone: stiri de ultima ora si toate sporturile LIVE! Toata Romania vede Romania in direct la PRO TV! Sambata, 23 martie, 19:00, Suedia - Romania! Marti, 26 martie, 21:45, Romania - Feroe!

Michael Ngadeu Ngadjui, fostul fundas al celor de la FC Botosani, este aproape de un transfer bomba. Presa din Anglia scrie ca se afla pe lista a trei echipe din Premier League.

Newcastle, Cardiff si Fulham il vor pe Ngadeu, scrie SkySports.

Si cei de la Botosani s-ar putea alege cu ceva daca transferul camerunezului reuseste. Moldovenii vor primi 20% dintr-un viitor transfer.

In perioada in care a jucat la FCSB, Ngadeu a fost dorit si de Gigi Becali, care voia sa ofere un milion de euro pentru el. Cei de la Botosani nu au acceptat oferta patronului de la FCSB, iar Ngadeu a ajuns in Cehia, la Slavia Praga, in 2016, in schimbul sumei de 500.000 de euro si 20% dintr-un viitor transfer.

Cele trei echipe din Premier League sunt gata sa ofere cateva milioane pentru Ngadeu, convinse de evolutiile pe care le are fundasul la Praga.

Cota lui Ngadeu este de 3,5 milioane de euro.