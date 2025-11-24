Roș-albaștrii sunt pe locul zece în clasamentul din Superliga României, cu 21 de puncte strânse în 17 meciuri.

Florin Cernat: ”Cred că în viitorul apropiat vom avea altă față!”

Florin Cernat, noul director sportiv al lui FCSB, a mărturisit că este încrezător că roș-albaștrii se vor califica în play-off-ul Superligii, însă spune că în fotbal nu poate fi exclus niciodată și un scenariu negativ.

Noul oficial al campioanei este convins că FCSB va arăta complet diferit în scurt timp. Gigi Becali a anunțat deja că și-a propus să întărească echipa în iarnă cu cel puțin trei jucători, un fundaș central, un mijlocaș și un fundaș stânga.

”Mai sunt multe meciuri de jucat (n.r. până la play-off). Nu pot să zic că am emoții, dar în fotbal se pot întâmpla foarte multe.

Din acest motiv e așa frumos sportul ăsta. Eu cred că în viitorul apropiat vom avea altă față și am încredere în toți băieții. Avem un lot foarte bun si foarte echilibrat”, a spus Florin Cernat pentru EAD.

