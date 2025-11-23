Basarab Panduru a numit cel mai mare vinovat de la FCSB după 1-1 cu Petrolul

Basarab Panduru a numit cel mai mare vinovat de la FCSB după 1-1 cu Petrolul
FCSB a remizat cu Petrolul, scor 1-1, într-un meci din runda 17 de Superliga.

FCSB a obținut doar un punct din partida cu Petrolul, iar prestația campioanei României a lăsat din nou de dorit.

Chiar dacă Gigi Becali l-a taxat pe Alexandru Stoian, Basarab Panduru a găsit alt vinovat pentru remiza de pe Arena Națională.

Basarab Panduru: „Nu mă așteptam la golul ăsta. Nu e normal!”

Basarab Panduru a criticat jocul prestat de campioana României, dar o subliniat că la golul egalizator, primit în repriza a doua, Ștefan Târnovanu putea face mai mult.

Analistul a remarcat însă că FCSB putea câștiga în finalul partidei, dar Mamadou Thiam a ratat o ocazie mare.

„Nici nu știu de unde să încep. Mă așteptam ca Petrolul să marcheze, dar nu mă așteptam la golul ăsta. Nu e normal. Șut de la 30 e metri, deviat, Târnovanu putea să facă mult mai mult.

Primul 11 te-a pus pe gânduri de la început. Fără închizător, marchează până la urmă. Au intrat închizătorii în repriza a doua. Se termină cu marea ocazie a lui Thiam.

Dacă este puțin mai atent, poate să marcheze în ultimul minut. Petrolul a muncit pentru rezultatul ăsta”, a spus Basarab Panduru la Prima Sport.

Ștefan Târnovanu a evoluat în 27 de partide în tricoul FCSB-ului în acest sezon și a menținut poarta intactă în doar opt meciuri.

5 milioane de euro este cota lui Ștefan Târnovanu, conform site-ului de specialitate Transfermarkt.com.

