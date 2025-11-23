Basarab Panduru a numit cel mai mare vinovat de la FCSB după 1-1 cu Petrolul

FCSB a obținut doar un punct din partida cu Petrolul, iar prestația campioanei României a lăsat din nou de dorit.

Chiar dacă Gigi Becali l-a taxat pe Alexandru Stoian, Basarab Panduru a găsit alt vinovat pentru remiza de pe Arena Națională.



Basarab Panduru: „Nu mă așteptam la golul ăsta. Nu e normal!”



Basarab Panduru a criticat jocul prestat de campioana României, dar o subliniat că la golul egalizator, primit în repriza a doua, Ștefan Târnovanu putea face mai mult.

Analistul a remarcat însă că FCSB putea câștiga în finalul partidei, dar Mamadou Thiam a ratat o ocazie mare.