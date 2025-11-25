Fundașul portughez Andre Duarte este una dintre țintele prioritare ale campioanei României. Jucătorul de 28 de ani este liber de contract, iar mutarea se poate face rapid, fără negocieri complicate cu vreun club.



MM Stoica confirmă interesul: „Ne-a interesat mereu. Am fost în contact”



Mihai Stoica a recunoscut fără ezitare că FCSB încearcă să-l aducă pe Duarte, fotbalist care a impresionat în perioada petrecută la FC U Craiova 1948 și care ulterior a evoluat constant în Croația și Ungaria.



„S-a făcut liber de Ujpest. Ne-a interesat mereu, da. Am fost în contact, nu avem nimic deocamdată, dar a fost o discuție. A plecat de la Craiova, a jucat la Osijek meci de meci, la Ujpest meci de meci. Apoi s-a întâmplat ceva, a fost trimis la echipa a doua și acum s-a reziliat contractul”, a declarat oficialul FCSB la televiziunea Prima Sport.



Duarte era titular incontestabil la Ujpest, însă ultimele trei săptămâni au fost tensionate. Stoperul a fost exclus din lot, iar după discuții dure cu conducerea, fundașul a solicitat rezilierea contractului.



44 de meciuri, un gol și un assist sunt cifrele lui Duarte la Ujpest. Fundașul central este cotat la 1 milion de euro pe Transfermarkt și a evoluat în carieră pentru Alverca, Estrela Amadora, FC U Craiova 1948, Reggiana, NK Osijek și Ujpest.

