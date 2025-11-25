Arbitrul francez Jerome Brisard va conduce meciul dintre Steaua Roşie şi FCSB, care va avea loc joi, de la ora 22:00, pe Stadionul ''Rajko Mitic'' din Belgrad, în etapa a cincea a competiţiei de fotbal Europa League, potrivit site-ului UEFA.

Arbitri asistenţi vor fi Alexis Auger şi Aurelien Drouet, iar al patrulea oficial a fost delegat Romain Lissorgue.

Bastien Dechepy va fi arbitru video, iar Eric Wattellier a fost nominalizat arbitru asistent video.

Brisard nu a arbitrat până acum un meci al unei echipe româneşti, dar a fost al patrulea oficial (România - Germania 0-1, în preliminariile CM 2022), arbitru video (Israel - România 1-2, în preliminariile EURO 2024) sau arbitru asistent video (România - Ucraina 3-0 şi România - Olanda 0-3, la EURO 2024), notează Agerpres.

După patru etape, FCSB ocupă locul 31, cu 3 puncte, iar Steaua Roşie se află pe 25, cu 4 puncte.

Jerome Brisard, gafă după gafă



Brisard este un arbitru extrem de controversat în Franța.

În urmă cu cinci sezoane, în septembrie 2020, el a fost central la derby-ul Paris Saint-Germain - Olympique Marseille de pe Parc des Princes, 1-0 pentru OM.

Atunci, Brisard a scăpat jocul de sub control, a arătat 5 cartonașe roșii, plus 12 galbene, și ulterior a fost ”retrogradat” în Ligue 2.

Iar în acest sezon din Ligue 1, în urmă cu o lună, la meciul Nice - Olympique Lyon din etapa 8, a oprit meciul pentru scandări pe care le-a considerat homofobe deși înjurăturile din tribune erau aduse teroriștilor de la ISIS/DAESH: ”Daesh, Daesh, we'll f*ck you”, după cum scria Goal.com.

VIDEO EXCLUSIV Rezumatul meciului cu cântec arbitrat de Brisard, Nice - Lyon

