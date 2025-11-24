Cu câteva zile înainte de meci, așa cum face de obicei, Gigi Becali a anunțat echipa de start pe care FCSB urmează să o alinieze la Belgrad. Campioana va miza din nou pe doi închizători, Mihai Lixandru și Adrian Șut, iar din compartimentul ofensiv vor lipsi Florin Tănase și Juri Cisotti, menajați. Vârf va fi Daniel Bîrligea, ajutat de Miculescu, Olaru și Thiam.

Presa din Serbia, uimită că Gigi Becali a anunțat echipa de start pentru Steaua Roșie Belgrad - FCSB



Decizia lui Becali de a anunța primul 11 cu câteva zile înainte de meci i-a uimit pe jurnaliștii sârbi, care nu par obișnuiți cu astfel de practici.



"Nimeni nu se aștepta la asta! Patronul lui FCSB a dezvăluit deja primul 11 pentru meciul cu Steaua Roșie", a titrat Sport Srbija, după declarațiile lui Gigi Becali.



"Gigi Becali este cunoscut ca o persoană care adesea șochează publicul. La fel a făcut și acum, înaintea meciului cu Steaua Roșie Belgrad, când le-a dictat jurnaliștilor primul 11 pe care FCSB ar urma să îl alinieze contra campioanei Serbiei", au mai scris sârbii.

Cum ar urma să arate FCSB la meciul cu Steaua Roșie Belgrad: Zima - Pantea, Ngezana, Graovac, Radunovic - Șut, Lixandru - Miculescu, Olaru, Thiam - Bîrligea

FCSB nu va putea miza la Belgrad pe Ștefan Târnovanu, care este suspendat după ce a văzut cartonașul roșu în meciul cu FC Basel.

