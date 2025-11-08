Patronul FCSB a anunțat că vrea să aducă patru sau cinci jucători, iar primul nume vehiculat este cel al lui Andre Duarte, un fotbalist pe care suporterii români îl cunosc din perioada petrecută la FCU Craiova.



Portughezul în vârstă de 28 de ani este legitimat acum la Ujpest, însă vecinii maghiari scriu că fundașul este "ca și plecat", în ciuda faptului că și-a prelungit recent contractul.



Publicația maghiară Sportal, notează că situația jucătorului la Budapesta s-a tensionat brusc. Duarte a fost exclus din lotul primei echipe începând de marțea trecută, imediat după o înfrângere categorică, 2-5 cu Debrecen.



"Duarte și-a prelungit contractul cu Ujpest la sfârșitul lunii august, așa că FCSB va trebui să scoată bani din buzunar dacă vrea să-l transfere", scriu maghiarii. Aceștia subliniază însă detaliul cheie: "Este adevărat că fundașul portughez nu a mai fost la Ujpest de marți, săptămâna trecută, așa că există șanse mari să părăsească echipa în timpul iernii".



În acest sezon, Duarte a jucat în zece meciuri de campionat și unul în cupă pentru Ujpest.



O țintă mai veche a lui Becali

Andre Duarte nu este un nume nou pe lista lui Gigi Becali. Finanțatorul FCSB l-a mai dorit pe fundașul lusitan și în urmă cu trei ani, imediat după ce acesta a părăsit-o pe FCU Craiova și a ales să semneze cu NK Osijek, în Croația.



După experiența din Croația, acesta a ajuns la Ujpest, care a plătit 400.000 de euro pentru transferul său. Potrivit informațiilor din presa românească, Duarte încasează un salariu lunar de 20.000 de euro în Ungaria.



Fundașul central este cotat în prezent la 1 milion de euro de site-ul de specialitate Transfermarkt. La formația din Bănie, Duarte a evoluat în 45 de partide.

