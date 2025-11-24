Ciprian Marica, acționarul celor de la Farul Constanța, echipa pe care FCSB o va înfrunta după meciul cu Steaua Roșie Belgrad, a analizat echipa patronată de Gigi Becali.

Ciprian Marica: ”E normal să vină și o relaxare, era greu să câștige al treilea titlu consecutiv!”

În legătură cu motivul pentru care campioana României nu mai este echipa din ultimele două sezoane, atunci când a impresionat atât în campionat, cât și în cupele europene, Marica spune că unul dintre motivele declinului este faptul că lui FCSB îi lipsește un lider în vestiar.

Fostul mare atacant spune că și debandada de la echipă, motivul invocat și de Gigi Becali, poate fi o cauză pentru decăderea roș-albaștrilor. Totuși, Marica este de părere că FCSB poate reveni în orice moment având în vedere valoarea lotului.

”Avem o etapă dificilă, acasă cu FCSB. Avem un avantaj de moral, pentru că am reușit să îi batem în deplasare, însă au cel mai bun lot, FCSB poate avea oricând o zi excelentă, depinde de foarte mulți factori. FCSB are o deplasare grea la Belgrad, să sperăm că vor fi puțin obosiți.

Au fost doi ani excelenți, au câștigat două titluri, cumva e normal să vină și o relaxare, era greu să câștige al treilea titlu consecutiv, dar oricând își pot reveni. Arată mai bine în cupele europene decât în campionat.

FCSB are un lot excelent. Acești jucători au nevoie de un lider, atât în teren, cât și pe bancă. De obicei, trebuie să se pună de acord cine e liderul, că dacă sunt mai mulți lideri iar nu e bine. A fost și puțină debandadă, așa cum spunea și domnul Becali, nimic nu le convenea, toată lumea era supărată, vocifera, dădea din mâini, era doar o chestiune de timp ca cineva să ia cartonaș roșu. Acela a fost Bîrligea, dar sunt sigur că toți au avut de învățat după acea situație și, repet, ei se pot redresa și pot forma o echipă puternică”, a spus Ciprian Marica pentru PRO TV și Sport.ro.

Ce spunea Gigi Becali despre debandada de la FCSB

”I-am zis lui MM că el e vinovat. Că el e angajat și la mine e debandadă la echipă. Nu există debandadă la nicio echipă de pe tot mapamondul, să fie jucători ca Bîrligea, Tănase și Olaru. S-a învățat și piticania aia de Pantea. Ce faci, mă, ai jucat trei meciuri și vociferezi la arbitru? Băi, era Figo, fotbalist mare, intrau la el, îl distrugeau, îi rupeau picioare, nu zicea nimic!”, spunea recent Gigi Becali.

