FCSB a pus în vânzare bietele pentru meciul cu Feyenoord! Cât costă să mergi la partida din Europa League

Roș-albaștrii vor avea o deplasarea extrem de complicată la Belgrad, acolo unde vor juca cu Steaua Roșie în runda a cincea din Europa League. Partida va avea loc joi, 27 noiembrie, de la ora 22:00 și va putea fi urmărită în format LIVE TEXT pe site-ul Sport.ro.

FCSB a anunțat prețul biletelor pentru partida cu Feyenoord

După duelul cu Steaua Roșie Belgrad, FCSB va juca ultimul meci al acestui an din Europa League pe Arena Națională, împotriva lui Feyenoord.

Partida FCSB - Feyenoord, din runda a șasea a Fazei Ligii din Europa League, va avea loc joi, 11 decembrie, de la ora 22:00 și va putea fi urmărită în format LIVE TEXT pe site-ul Sport.ro.

Roș-albaștrii au anunțat punerea în vânzare a biletelor pentru duelul cu olandezii.

„Campioana României anunță că biletele pentru partida cu Feyenoord, din Europa League (joi, 11 decembrie, 22:00 - Arena Națională) sunt disponibile online, pe platforma de ticketing a clubului.

Prețurile biletelor sunt următoarele:

PELUZA - INEL 3 - 40 LEI

PELUZA - INEL 2 - 50 LEI

PELUZA - INEL 1 - 60 LEI

TRIBUNA 2 - INEL 3 - 75 LEI

TRIBUNA 2 - INEL 2 - 100 LEI

TRIBUNA 1 - INEL 3 - 75 LEI

TRIBUNA 1 - INEL 2 - 100 LEI

TRIBUNA 2 - INEL 1 - 125 LEI

VIP 3 - 200 LEI

VIP 2 - 300 LEI

VIP 1 - 500 LEI

Casele de bilete de la Arena Națională vor fi deschise în ziua meciului, începând cu ora 12:00.

Copiii cu vârsta de până în 7 ani beneficiază de acces gratuit pe stadion, cu condiția să fie însoțiți de un adult. În situația în care un adult este însoțit de doi copii cu vârsta de până la 7 ani, acesta trebuie să achiziționeze un al doilea bilet.

Vă așteptăm alături de noi!”, s-a arătat pe pagina oficială a lui FCSB.

