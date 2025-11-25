FCSB a pus în vânzare bietele pentru meciul cu Feyenoord! Cât costă să mergi la partida din Europa League

Alexandru Hațieganu
FCSB a pus în vânzare biletele pentru meciul cu Feyenoord.

FCSBEuropa LeagueSuperligafayenoord
Roș-albaștrii vor avea o deplasarea extrem de complicată la Belgrad, acolo unde vor juca cu Steaua Roșie în runda a cincea din Europa League. Partida va avea loc joi, 27 noiembrie, de la ora 22:00 și va putea fi urmărită în format LIVE TEXT pe site-ul Sport.ro.

FCSB a anunțat prețul biletelor pentru partida cu Feyenoord

După duelul cu Steaua Roșie Belgrad, FCSB va juca ultimul meci al acestui an din Europa League pe Arena Națională, împotriva lui Feyenoord.

Partida FCSB - Feyenoord, din runda a șasea a Fazei Ligii din Europa League, va avea loc joi, 11 decembrie, de la ora 22:00 și va putea fi urmărită în format LIVE TEXT pe site-ul Sport.ro.

Roș-albaștrii au anunțat punerea în vânzare a biletelor pentru duelul cu olandezii.

„Campioana României anunță că biletele pentru partida cu Feyenoord, din Europa League (joi, 11 decembrie, 22:00 - Arena Națională) sunt disponibile online, pe platforma de ticketing a clubului.

Prețurile biletelor sunt următoarele:

  • PELUZA - INEL 3 - 40 LEI
  • PELUZA - INEL 2 - 50 LEI
  • PELUZA - INEL 1 - 60 LEI
  • TRIBUNA 2 - INEL 3 - 75 LEI
  • TRIBUNA 2 - INEL 2 - 100 LEI
  • TRIBUNA 1 - INEL 3 - 75 LEI
  • TRIBUNA 1 - INEL 2 - 100 LEI
  • TRIBUNA 2 - INEL 1 - 125 LEI
  • VIP 3 - 200 LEI
  • VIP 2 - 300 LEI
  • VIP 1 - 500 LEI

Casele de bilete de la Arena Națională vor fi deschise în ziua meciului, începând cu ora 12:00.

Copiii cu vârsta de până în 7 ani beneficiază de acces gratuit pe stadion, cu condiția să fie însoțiți de un adult. În situația în care un adult este însoțit de doi copii cu vârsta de până la 7 ani, acesta trebuie să achiziționeze un al doilea bilet.

Vă așteptăm alături de noi!”, s-a arătat pe pagina oficială a lui FCSB.

Gigi Becali l-a criticat pe Octavian Popescu: „Dacă joci la batjocură, nu mai joci fotbal!”

Gigi Becali a vorbit despre Tavi Popescu, jucător care a fost titular în partida cu Petrolul, dar care a fost înlocuit la pauza meciului.

Omul de afaceri a criticat neglijența din jocul fotbalistului de bandă stânga și a subliniat că dacă nu va juca mai serios nu va mai prinde minte în tricoul lui FCSB.

„Dacă a dat mingea, ultima, la mișto… A dat direct la poartă, din voleu. Astea, când dai așa, înseamnă că joci la mișto. La mine, mai bine să nu dai gol decât să dai cu călcâiul. La mine, chiar dacă dai 3 goluri, dacă dai călcâi te scot.

La mine nu ai voie călcâie. Dar de ce nu ai voie? Pentru că la mine asta înseamnă fotbal neserios! Îți dai seama ce secret s-a aflat, ce s-a descoperit. Fără călcâie. N-ai voie călcâie. Te scot!

A dat mingea aia până la final. O oprești, te duci, dai pas, dai la poartă. El… din prima, nu l-a atacat nimeni, dă din prima de la de 30 de metri. Și asta e batjocură. Adică ultima minge din prima repriză. A dat voleu. Păi asta e batjocură, bă, dacă joci la batjocură, nu mai joci fotbal!”, a spus Gigi Becali, conform Fanatik.ro.

Peste 100 de milionari născuți în Rusia au buletine românești obținute fraudulos. „România este poarta de intrare în Europa”
Gigi Becali sparge banca pentru transferul iernii: 1,5 milioane de euro

Inter s-a săturat de gafele lui Sommer și &icirc;i aduce &icirc;nlocuitor. Primul nume de pe lista lui Chivu

Și-a anunțat retragerea, iar acum merge la Universitatea Craiova

Daniel B&icirc;rligea a pus m&acirc;na pe telefon și l-a sunat pe MM Stoica: &bdquo;Am intrat &icirc;n degringoladă&rdquo;

Decizie de ultimă oră luată de Al Gharafa &icirc;n privința lui Florinel Coman

Gigi Becali avea dreptate! Cauzele declinului de la FCSB: &rdquo;Toată lumea era supărată, vocifera, dădea din m&acirc;ini!&rdquo;

&rdquo;Titanul&rdquo; de 2.02 metri al Rom&acirc;niei, c&acirc;știgător de Champions League cu Dinamo, &icirc;mplinește astăzi 70 de ani!
Emma Răducanu, noi dezvăluiri despre momentele grele din copilărie: ce a spus despre părinții săi
Lucescu o să ia foc: UEFA a anunțat decizia &icirc;n privința lui Michael Oliver, arbitrul meciului cu Bosnia
Coman, fază de PlayStation &icirc;n Champions League: Florinel și-a &bdquo;hipnotizat&ldquo; adversarii
&bdquo;Hagi al Emiratelor&ldquo; s-a aprins, c&acirc;nd a auzit de Olăroiu: &bdquo;Imposibil! Nedrept!&ldquo;
Thomas Darazs, antrenorul lui LASK, debutează &icirc;n cupele europene contra lui FCSB! Ca jucător a &icirc;nfruntat două cluburi din Rom&acirc;nia
LASK Linz - FCSB, &icirc;n play-off-ul Europa League, de la ora 20:00, EXCLUSIV pe VOYO!
FCSB, față &icirc;n față cu Jerome Boateng! Campionul mondial vrea să elimine campioana Rom&acirc;niei din Europa League, cu LASK Linz
Adversar cu două fețe! Cum au descris-o austriecii pe campioana Rom&acirc;niei. LASK Linz - FCSB e joi, ora 20:00, LIVE pe VOYO
Prima reacție a lui Marius Șumudică, după ce s-a vehiculat că urmează să preia banca Rapidului
Ilie Dumitrescu, uluit de ce se &icirc;nt&acirc;mplă la Rapid: E &icirc;ngrijorător!
Ce pot face șoferii ca să plătească RCA mai ieftin. Oficial ASF: &bdquo;Oamenii pot cere un preț mai mic&rdquo;

Nici bine nu și-a anunțat demisia de la taverna lui Pescobar, că Lavinia s-a dat de gol: și-a făcut iubit. Cum s-a fotografiat cu bărbatul misterios

Peste 100 de milionari născuți &icirc;n Rusia au buletine rom&acirc;nești obținute fraudulos. &bdquo;Rom&acirc;nia este poarta de intrare &icirc;n Europa&rdquo;

Volodimir Zelenski: Putin vrea recunoaşterea legală a ceea ce a furat. Ne aflăm &icirc;ntr-o situaţie critică

