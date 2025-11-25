După 17 etape scurse din actuala ediție a Superligii României nu se poate spune despre o echipă că se detașează clar prin joc de celelalte competitoare.

În momentul de față, principala favorită la titlu, ținând cont de locul ocupat, este Rapid (35 de puncte, 29-15 golaveraj), văzută și de casele de pariuri în această postură, cu cea mai scăzută cotă pentru câștigarea campionatului, 2.60-2.70.

Dar evoluția modestă a giuleștenilor la Cluj, în etapa recent încheiată, pune anumite semne de întrebare privind valoarea reală a lotului antrenat de Constantin Gâlcă. De fapt, au existat puține meciuri în care Alex Dobre și Compania au impresionat, au arătat ca un ansamblu puternic, care nu discută cu adversarele. Au fost, în schimb, multe partide în care actualul lider a câștigat cu noroc, marcând două goluri cu un singur șut pe poartă, cum s-a întâmplat cu Dinamo! Sau a scos punct la Craiova, 2-2, după ce a fost înghesuită, aproape strivită, în propriul careu în prima repriză.

Atuul principal al Rapidului pare a fi grupul de jucători care au evoluat și în campionatul precedent. O echipă se formează cu un lot constant, cu mici retușuri de la un sezon la altul. Jucătorii se cunosc, se înțeleg bine, rămâne de văzut dacă ei pot crește nivelul de joc astfel încât să se mențină sus până la final.

Și mai are un argument Giuleștiul: antrenorul Constantin Gâlcă, un tip calculat, care imprimă calmul de care are nevoie un club zbuciumat, cum e mai mereu Rapid.

Botoșani, un fel de „U” Cluj

Pe locul 2 în clasamentul la zi se află surpriza acestui sezon, FC Botoșani (33 de puncte, golaveraj 29-14), pe care mulți, printre care mă număr și eu, nu o văd să țină ritmul până la final în lupta la titlu. Și nici casele de pariuri nu o văd, acordându-i cote între 15.00 și 20.00 pentru câștigarea trofeului.

FC Botoșani e un fel de Universitatea Cluj de anul trecut, care s-a ținut o vreme de primele locuri, dar a cedat în play-off, unde veteranii au obosit și unde presiunea confruntărilor tari e mare.

Moldovenilor le-a ieșit până acum, cu un joc defensiv foarte bine pus la punct – cele mai puține goluri primite, 14, dar și cu jucători de atac experimentați la nivelul Ligii 1, care au o eficiență ieșită din comun, și mă refer la Mailat (7 reușite), autorul unui gol superb și contra lui Dinamo, la Mitrov și Kovtalyuk (câte 4) și chiar la Dumiter și Ongenda (câte 3).

De remarcat și inspirația antrenorului Leo Grozavu Mână-de-Fier, aflat la cea mai bună perioadă a carierei.

Nu va fi niciodată liniște în Bănie

Pe locul 3 în clasament, Universitatea Craiova (32 de puncte, 29-19 golaveraj), cote între 3.00 și 3.25 la câștigarea titlului. Părea că e anul ei, la cum a început. Lucrurile mergeau foarte bine, Rădoi găsise cheia unui joc solid și supereficient, dar, ca de oboicei în Bănie, eșafodul s-a înclinat, gata să se dărâme. Rezultatele au început să nu mai fie cele prevăzute, antrenorul a plecat, copleșit din cauza presiunii interne și externe.

Acum, se încearcă un refresh prin aducerea antrenorului portughez, dar cred că marea problemă la Craiova este implicarea exagerată a patronului în problemele tehnice. Rotaru se crede cel puțin un Mourinho, având deja intervenții la tv în cared vorbește despre chestiuni tehnico-tactice.

Dar Rotaru a reușit după mulți ani de încercări să facă niște transferuri foarte bune în această vară, cu care a consolidat lotul de anul trecut. La olteni, trebuie doar liniște, ceea ce nu va fi niciodată.