ANALIZĂ Lupta la titlu: Rapid și Craiova, principale favorite. FCSB la 14 puncte de lider!

Lupta la titlu: Rapid și Craiova, principale favorite. FCSB la 14 puncte de lider! Superliga
Florin Caramavrov
Data publicarii:
Data actualizarii:

Caramavrov analizează șansele formațiilor importante din Liga 1 la câștigarea campionatului.

După 17 etape scurse din actuala ediție a Superligii României nu se poate spune despre o echipă că se detașează clar prin joc de celelalte competitoare. 

În momentul de față, principala favorită la titlu, ținând cont de locul ocupat, este Rapid (35 de puncte, 29-15 golaveraj), văzută și de casele de pariuri în această postură, cu cea mai scăzută cotă pentru câștigarea campionatului, 2.60-2.70.

Dar evoluția modestă a giuleștenilor la Cluj, în etapa recent încheiată, pune anumite semne de întrebare privind valoarea reală a lotului antrenat de Constantin Gâlcă. De fapt, au existat puține meciuri în care Alex Dobre și Compania au impresionat, au arătat ca un ansamblu puternic, care nu discută cu adversarele. Au fost, în schimb, multe partide în care actualul lider a câștigat cu noroc, marcând două goluri cu un singur șut pe poartă, cum s-a întâmplat cu Dinamo! Sau a scos punct la Craiova, 2-2, după ce a fost înghesuită, aproape strivită, în propriul careu în prima repriză.

Atuul principal al Rapidului pare a fi grupul de jucători care au evoluat și în campionatul precedent. O echipă se formează cu un lot constant, cu mici retușuri de la un sezon la altul. Jucătorii se cunosc, se înțeleg bine, rămâne de văzut dacă ei pot crește nivelul de joc astfel încât să se mențină sus până la final.

Și mai are un argument Giuleștiul: antrenorul Constantin Gâlcă, un tip calculat, care imprimă calmul de care are nevoie un club zbuciumat, cum e mai mereu Rapid.

Botoșani, un fel de „U” Cluj

Pe locul 2 în clasamentul la zi se află surpriza acestui sezon, FC Botoșani (33 de puncte, golaveraj 29-14), pe care mulți, printre care mă număr și eu, nu o văd să țină ritmul până la final în lupta la titlu. Și nici casele de pariuri nu o văd, acordându-i cote între 15.00 și 20.00 pentru câștigarea trofeului. 

FC Botoșani e un fel de Universitatea Cluj de anul trecut, care s-a ținut o vreme de primele locuri, dar a cedat în play-off, unde veteranii au obosit și unde presiunea confruntărilor tari e mare. 

Moldovenilor le-a ieșit până acum, cu un joc defensiv foarte bine pus la punct – cele mai puține goluri primite, 14, dar și cu jucători de atac experimentați la nivelul Ligii 1, care au o eficiență ieșită din comun, și mă refer la Mailat (7 reușite), autorul unui gol superb și contra lui Dinamo, la Mitrov și Kovtalyuk (câte 4) și chiar la Dumiter și Ongenda (câte 3).

De remarcat și inspirația antrenorului Leo Grozavu Mână-de-Fier, aflat la cea mai bună perioadă a carierei. 

Nu va fi niciodată liniște în Bănie

Pe locul 3 în clasament, Universitatea Craiova (32 de puncte, 29-19 golaveraj), cote între 3.00 și 3.25 la câștigarea titlului. Părea că e anul ei, la cum a început. Lucrurile mergeau foarte bine, Rădoi găsise cheia unui joc solid și supereficient, dar, ca de oboicei în Bănie, eșafodul s-a înclinat, gata să se dărâme. Rezultatele au început să nu mai fie cele prevăzute, antrenorul a plecat, copleșit din cauza presiunii interne și externe. 

Acum, se încearcă un refresh prin aducerea antrenorului portughez, dar cred că marea problemă la Craiova este implicarea exagerată a patronului în problemele tehnice. Rotaru se crede cel puțin un Mourinho, având deja intervenții la tv în cared vorbește despre chestiuni tehnico-tactice.

Dar Rotaru a reușit după mulți ani de încercări să facă niște transferuri foarte bune în această vară, cu care a consolidat lotul de anul trecut. La olteni, trebuie doar liniște, ceea ce nu va fi niciodată.

Kopic, marele atu al lui Dinamo

Dinamo e pe 4 (31 de puncte, 27-16 golaveraj), cote între 4.00 și 5.25 pentru câștigarea campionatului, și arată bine din punct de vedere al energiei jucătorilor și al grupului, dar mai are nevoie de ceva calitate de la mijloc în sus.

Cel mai mare atu este antrenorul Zeljko Kopic, cel care a făcut o echipă puternică și anul trecut, și acum, fără să aibă la dispoziție vedete, fotbaliști cu CV-uri impresionante.

Am mai spus-o, „câinii” ar putea da lovitura dacă fac în această iarnă două-trei „implanturi” cu adevărat valoroase. Dar pentru asta e nevoie de bani, iar Dinamo nu pare să-i aibă la ora actuală. 

FCSB și CFR, doar șanse teoretice

Bineînțeles, din lupta la titlu, măcar din punctul de vedere al specialiștilor, nu poate lipsi FCSB, campioana en-titre, aflată abia pe locul 10, cu 21 de puncte, 25-24 golaveraj, cotă 10 pentru câștigarea campionatului. 

Dar aici, e bine-știut, patronul se joacă permanent cu inimile fanilor, cu personalitatea jucătorilor, care rezistă, rezistă, rezistă umilințelor permanente. 

Jocul fecesebiștilor e haotic, nu mai există un lider care să ordoneze echipa pe teren, poate și pentru că Tănase, Olaru și Șut sunt și ei amețiți și dezamăgiți de deciziile lui Becali. Va fi greu ca ei să se mobilizeze și să ajungă din urmă echipe aflate acum la peste 10 puncte diferență. 

CFR Cluj, locul 11, 19 puncte, 24-28 golaveraj, a primit cote între 20.00 și 25.00 să triumfe în această ediție a Superligii, adică șanse spre zero. Venirea lui Pancu i-a mai trezit pe jucători, dovadă și cele două victorii, 1-0 la FC Argeș și mai ale 3-0 acasă cu liderul Rapid, dar distanța până la intrarea în play-off este mare, de 7 puncte, cu 13 etape rămase de disputat din returul sezonului regulat.

Concluzionând, la momentul actual, niciuna dintre echipe nu convinge în totalitate. Rapid e favorită pentru că e pe locul 1, dar atât, Craiova trebuie să se reechilibreze, Dinamo are nevoie de calitate ofensivă, iar FCSB e departe.

