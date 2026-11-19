Va urma un an 2027 cu așteptări mai mari, cu speranțe, mai ales că urmează și preliminariile EURO.
La final de an rămâne întrebarea: care sunt fotbaliștii pe care va miza Gică Hagi de acum? Cine va fi punct fix în meciurile oficiale următoare?
Top 10 cel mai bine cotați fotbaliști români
Referitor la valoarea de piață a jucătorilor români, conform Transfermarkt, doar un nume din Superliga României se află în top 10, în timp ce toți ceilalți evoluează în afara țării, în Europa, majoritatea, dar și în SUA.
Pe primul loc în privința cotelor de piață se află Andrei Rațiu (28 de ani, legitimat la Rayo Vallecano), fundaș foarte criticat în urma partidei cu Bosnia, din deplasare. El este cotat la 24 de milioane de euro!
Podiumul este completat de Radu Drăgușin (24 de ani, fundaș central, legitimat la Fiorentina, în Serie A) și Dennis Man (28 de ani, extremă dreapta legitimată la PSV, în Eredivisie), cotați la 16 milioane de euro, respectiv 12 milioane de euro.
Ștefan Baiaram, singurul fotbalist din Superliga în top 10 cei mai valoroși români
Doar un fotbalist din Superliga României este în top 10 cei mai bine cotați români. Este vorba de Ștefan Baiaram (23 de ani, extremă stânga, legitimat la Universitatea Craiova).
- Cei mai bine cotați 10 fotbaliști români, conform Transfermarkt:
1.Andrei Rațiu (28 de ani, fundaș dreapta, legitimat la Rayo Vallecano) – 24 de milioane de euro
2. Radu Drăgușin (24 de ani, fundaș central, legitimat la Fiorentina) – 16 milioane de euro
3.Dennis Man (28 de ani, extremă dreapta legitimat la PSV) – 12 milioane de euro
4.Ionuț Radu (29 de ani, portar, legitimat la Celta Vigo) – 10 milioane de euro
5.Ștefan Baiaram (23 de ani, extremă stânga, legitimat la U Craiova) – 5 milioane de euro
5.Louis Munteanu (24 de ani, atacant, DC United) – 5 milioane de euro
7.Daniel Bîrligea (26 de ani, atacant, Frosinone) – 4,5 milioane de euro
7.Darius Olaru (28 de ani, mijlocaș central, Union Saint-Gilloise) – 4,5 milioane de euro
9.Tony Strata (22 de ani, fundaș dreapta, Vitoria Guimaraes) – 4 milioane de euro
9. Ianis Stoica (23 de ani, extremă stânga, Estrela Amadora) – 4 milioane de euro
9.Răzvan Marin (30 de ani, mijlocaș central, AEK Atena) – 4 milioane de euro
Ștefan Baiaram, sezon sub așteptări la U Craiova
Însă, deși este cel mai bine cotat fotbalist din Superliga, Ștefan Baiaram parcurge o formă sportivă extrem de slabă. După ce a ratat să se transfere în mercato de vară, tânărul fotbalist a dezamăgit.
Fotbalistul oltenilor nu a mai marcat din 6 august 2026, de la partida cu KuPS din preliminariile UEFA Europa League. Forma slabă a lui Baiaram a fost taxată în dese rânduri și de suporteri, aceștia huiduind de multe ori faptul că atacantul joacă în spate, la siguranță, ci nu caută să ia acțiuni pe cont propriu.
Printre echipele interesate de serviciile fotbalistului a fost și PAOK. Rămasă fără Răzvan Lucescu, formația din Salonic a dorit să îl aducă pe Ștefan Baiaram.
În acest sezon, în 24 de meciuri jucate pentru U Craiova, Ștefan Baiaram a marcat de cinci ori și a oferit cinci pase decisive.