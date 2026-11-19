Va urma un an 2027 cu așteptări mai mari, cu speranțe, mai ales că urmează și preliminariile EURO.

La final de an rămâne întrebarea: care sunt fotbaliștii pe care va miza Gică Hagi de acum? Cine va fi punct fix în meciurile oficiale următoare?

Top 10 cel mai bine cotați fotbaliști români

Referitor la valoarea de piață a jucătorilor români, conform Transfermarkt, doar un nume din Superliga României se află în top 10, în timp ce toți ceilalți evoluează în afara țării, în Europa, majoritatea, dar și în SUA.

Pe primul loc în privința cotelor de piață se află Andrei Rațiu (28 de ani, legitimat la Rayo Vallecano), fundaș foarte criticat în urma partidei cu Bosnia, din deplasare. El este cotat la 24 de milioane de euro!

Podiumul este completat de Radu Drăgușin (24 de ani, fundaș central, legitimat la Fiorentina, în Serie A) și Dennis Man (28 de ani, extremă dreapta legitimată la PSV, în Eredivisie), cotați la 16 milioane de euro, respectiv 12 milioane de euro.