Cum arata clasamentul fotbalistilor jefuiti. Depay si Thiago Silva, cei mai pagubiti jucatori

Lampard a fost lasat fara bunuri de sute de mii de euro de o gasca de spargatori din Romania, care au actionat ca in filme.

Memphis Depay, proaspat transferat de FC Barcelona, este jucatorul care a inregistrat cea mai mare paguba in urma unui jaf, aproximativ 1.5 milioane de euro. Casa acestuia a fost sparta in 2018, chiar in timpul meciului pe care Lyon il juca la Nice.

Spargatorii au escaldat un garaj, au urcat pe terasa si au intrat in casa printr-o fereastra lasata deschisa, dupa ce au vazut pe retele de socializare postari in care fotbalistul se lauda cu colectia sa impresionanta de ceasuri, bijuterii, haine de lux si masini. In timpul aceleiasi partide, colegii Lucas Tousart si Pape Cheickh Diop au fost si ei deposedati de bunuri, dar de o valoare mult mai mica.

De altfel, in majoritatea cazurilor, spargatorii urmaresc programul meciurilor, publicatiile sportive sau conturile de socializare ale fotbalistilor pentru a afla data cand victimele nu sunt acasa. Din top 10 spargeri, doar Dele Alli a surprins raufacatorii in casa sa din nordul Londrei si a fost lovit si ranit cu un cutit, in timp ce incerca sa alerteze politia. De asemenea, Di Maria a fost inlocuit in timpul unui meci cu Nantes, dupa ce oficialii lui PSG l-au anuntat ca familia sa a fost tinuta ostatica in timpul jafului.

In cazul spargerii de la resedinta lui Frank Lampard, banda de spargatori avea in componenta si romani rezidenti in Anglia. Alexandru Stan, Sorin Marcovici, Maria Mester si Emil Bogdan Savastru au oferit logistica si suport unei bande sofisticate de spargatori din Italia. Acesta a furat bunuri in valoare de 26 de milioane de lire sterline, din casele unor vedete ca Tamara Ecclestone, Vichai Srivaddhanaprabha si Frank Lampard.

CELE MAI MARI JAFURI DIN FOTBAL:

1. Memphis Depay - 1.516.751 euro / 2018, jucator Olympique Lyon

2. Thiago Silva - 1.166.581 euro / 2018, jucator PSG

3. Eric Maxim Choupo-Moting - 594.896 euro / 2019, jucator PSG

4. Mamadou Sakho - 583.231 euro / 2020, jucator Crystal Palace

4. Riyad Mahrez - 583.231 euro / 2020, jucator Manchester City

5. Angel Di Maria - 499.552 euro / 2021, jucator PSG

6. Luis Figo - 499.552 euro / 2016, retras din activitate

7. John Terry - 466.598 euro / 2017, jucator Aston Villa

8. Dele Alli - 408.252 euro / 2020, jucator Tottenham

8. Mauro Icardi - 408.252 euro / 2021, jucator PSG

9. Kevin-Prince Boateng - 291.609 euro / 2019, jucator FC Barcelona

10. Frank Lampard - 233.287 euro / 2019, antrenor Chelsea

10. Peter Crouch - 233.287 euro / 2011, jucator Stoke City