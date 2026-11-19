Dacă Mondialele de fotbal, de la care lipsim din 1998 încoace, s-au transformat într-un „vis interzis“ pentru echipa națională, în schimb, calificările la Europene au devenit „premiul“ nostru de consolare.

În acest context, anul 2027 va fi unul crucial pentru tricolori. Pentru că, în perioada septembrie – noiembrie, prima noastră reprezentativă va fi angrenată în preliminariile Campionatului European din 2028. Turneul final va fi găzduit de Anglia, Irlanda, Scoția și Țara Galilor, în perioada 9 iunie – 9 iulie.

Revenind la echipa națională a României, vom putea face o evaluare corectă a șanselor noastre, de a ajunge la Euro 2028, după tragerea la sorți a grupelor preliminare, la Belfast (6 decembrie, ora 19:00). Aici, tricolorii vor afla de cine trebuie să treacă, pentru a obține biletele pentru competiția continentală de peste doi ani. În mod cert, vom avea o grupă de patru, în care două adversare ne vor fi superioare, cel puțin pe hârtie. Pentru că România va aborda tragerea la sorți din urna a 3-a valorică.

„Blestemul“ calificărilor la Euro: una da, una ba!

Ca să ajungem la Euro 2028, trebuie să ne câștigăm grupa preliminară sau să fim printre cele mai bune opt naționale de pe locurile secunde. Așadar, nu vorbim despre o „misiune imposibilă“, mai ales că, la precedentele preliminarii, cu Edward Iordănescu selecționer, România și-a câștiga grupa de calificare, fără înfrângere.

Problema e că, de peste două decenii, avem o „tradiție“ nu tocmai plăcută, în ceea ce privește prezența noastră la Campionatele Europene de Fotbal. Concret, obținem o calificare și pe următoarea o ratăm! Iată ce s-a întâmplat cu România, în preliminariile turneelor continentale din 2000 încoace:

*Euro 2000 – Calificare

*Euro 2004 – Calificare ratată

*Euro 2008 – Calificare

*Euro 2012 – Calificare ratată

*Euro 2016 – Calificare

*Euro 2020 – Calificare ratată

*Euro 2024 – Calificare

*Euro 2028 - ?

Dintre turneele de la care am lipsit, rateul cel mai dureros a fost la Euro 2020, competiție care s-a organizat, în 2021, din cauza pandemiei. La vremea respectivă, Bucureștiul a găzduit patru partide din cadrul turneului final, însă tricolorii au urmărit meciurile, la televizor. Asta după ce au ratat calificarea, în urma barajului pierdut, în fața Islandei, la Reykjavík. În acel meci, naționala condusă de Mirel Rădoi a fost învinsă cu 2-1.