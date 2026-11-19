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Ianis Hagi trece printr-o perioadă nefastă la Alanyaspor. Fiul lui Gică Hagi a fost, în principal, un jucător de lot la formația din Turcia, iar în actuala stagiune a acumulat puține minute.

Dorit de FCSB, Ianis Hagi nu duce lipsă de oferte

Contractul „Prințului” este scadent în vara anului 2027, astfel că mai multe echipe s-au interesat de serviciile sale. Deși în presă s-a vorbit despre o mutare la Marseille, mijlocașul ar putea reveni în SuperLiga. La o zi după Bosnia - România 2-1, Gigi Becali a mărturisit că este în continuare interesat de fiul lui Gică Hagi.

Omul de afaceri susține că, dacă Ianis Hagi va accepta, nu va critica în niciun moment evoluțiile acestuia. Rămâne de văzut cum va evolua situația. Totuși, FCSB nu este singura echipă interesată de serviciile mijlocașului.

Așa cum v-a obișnuit, VOYO SPORT LIVE propune cele mai interesante subiecte din fotbalul românesc și nu numai. În ediția de joi, 19 noiembrie, Cristi Pintea i-a avut în platou pe Ciprian Marica și Robert Niță.

Ianis Hagi este un produs al Viitorului (n.r. - actual Farul), club de la care a făcut pasul în fotbalul mare. În contextul discuțiilor despre o repatriere a mijlocașului, Ciprian Marica a venit cu propria opinie.

Acționarul Farului susține că Gigi Becali lansează de multe ori speculații doar pentru a face „deliciul presei”. Totuși, dacă Ianis Hagi va lua în calcul revenirea în România, atunci Ciprian Marica e de părere că mai multe cluburi ar fi interesate de semnătura sa, nu doar FCSB.

„Eu cred că unele declarații ale patronului sunt făcute doar pentru a face deliciul presei. Nu se pune în momentul de față o întoarcere a lui Ianis (n.r. - Hagi) în România. Sigur, îmi imaginez că ar găsi o ușă deschisă nu doar la FCSB”, a declarat Ciprian Marica despre varianta mutării lui Ianis Hagi la FCSB.