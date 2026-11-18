„Tricolorii” au obținut o singură victorie, în fața Poloniei, scor 2-1, și au pierdut celelalte cinci partide. Nici la capitolul asistență pe stadion naționala nu a stat prea bine în ultima etapă.

Potrivit datelor publicate de Football Meets Data, partida Bosnia și Herțegovina – România, scor 2-1, a atras 11.460 de spectatori. Cifra a plasat confruntarea pe locul 14 în clasamentul celor 26 de meciuri disputate în etapa a șasea.

România, depășită de Kazahstan, Slovacia și Kosovo

Totuși, în acest caz, numărul redus de fani nu poate fi pus în seama suporterilor români, întrucât partida s-a jucat în deplasare, la Zenica. România a fost depășită la asistență inclusiv de Kazahstan – Slovacia (13.244 de spectatori), Croația – Cehia (12.009) și Irlanda – Kosovo (50.381).