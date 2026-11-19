FCSB și-a adus atacant din Republica Moldova de la Petrocub pe care Gigi Becali a plătit nu mai puțin de 250.000 de euro.

În emisiunea VOYO SPORT LIVE, Lilian Popescu, selecționerul naționalei Moldovei, a vorbit despre transferul lui Petru Popescu.

Gigi Becali, în panică?! Ce a spus Lilian Popescu despre actantul naționalei

Selecționerul naționalei Moldovei a recunoscut că lui Petru Popescu nu îi va fi ușor la FCSB, date fiind nivelul Superligii României și cerințelor drastice de la FCSB.

Lilian Popescu a subliniat că nu se aștepta ca FCSB să îl transfere pe jucătorul de 24 ani, chiar dacă a impresionat în tricoul naționalei în ultimele două pauze internaționale.

„(n.r. - despre Petru Popescu) Am fost și eu surprins. Știam că după meciurile de la națională, unde a făcut o figură bună, o să apară ceva. Nu mă așteptam ca din România, ci din Kazahstan, țările acelea.

Eu mă refer la alt aspect. Petru e un băiat disciplinat, educat, are un fizic extraordinar. Probabil e de la Dumnezeu. Dacă nu greșesc, după parametrii fizici are o viteză de 35-40 de kilometri. Nu e întâmplător că a marcat.

Mă gândesc că îi va fi greu în România. Aveți un campionat... Nu știu care e acum atmosfera la Steaua (n.r. - FCSB). Depinde foarte mult cum se va încadra în echipă. Știind cât e de greu să te afirmi în România, depinde cine l-a vrut, antrenorul sau președintele, cu ce scop l-au luat. Dacă l-au luat de investiție, e clar! Acest băiat are nevoie de sprijin, de încredere, și sunt convins că va răsplăti din plin dacă va avea parte de acestea.

Depinde mult de antrenor, de ce vrea să joace. Văd că nu prea a mai strălucit Steaua (n.r. FCSB), luptă să intre în play-off. E un material extraordinar, dar depinde de ce va face”, a spus Lilia Popescu, în exclusivitate la VOYO SPORT LIVE, pe VOYO SPORT 1.