Gabi Tamaș a fost protagonist într-un scandal în noapte dintre 17 și 18 noiembrie. Fostul internațional a fost dus la secția de poliție, după ce a refuzat să coopereze cu agenții.
Ciprian Marica, verdict după ce Gabi Tamaș a fost dus încătușat la secție
Potrivit primelor informații, Gabi Tamaș a primit o amendă în valoare de 2.000 de lei. Cei agresați nu au depus plângere.
Așa cum v-a obișnuit, VOYO SPORT LIVE propune cele mai interesante subiecte din fotbalul românesc și nu numai. În ediția de joi, 19 noiembrie, Cristi Pintea i-a avut în platou pe Ciprian Marica și Robert Niță.
Întrebat despre incidentul în care a fost implicat Gabi Tamaș, Ciprian Marica a reacționat imediat, spunând despre fostul său coleg că este „un rebel”. Expertul VOYO îl cunoaște foarte bine pe Tamaș, însă nu e de acord cu incidentele petrecute în Centrul Vechi din Capitală.
„Un rebel, ca de obicei! E clar că a întrecut măsura. E păcat, are și el o vârstă, iar anumite lucruri trebuie să fie decente. Nu zice nimeni să nu bei un șpriț... Dar atâta timp cât la fotbal îți știi limitele, așa e și în viața reală. Trebuie să te oprești când începi să îi deranjezi pe ceilalți.
E fostul meu coleg, îl știu ca și o fire aparte, diferită. El e un băiat deosebit. Acum, că mai are niște refulări care fac deliciul presei, nu ai ce să faci!”, a declarat Ciprian Marica, la VOYO SPORT LIVE.