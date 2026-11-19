Gheorghe Hagi (61 de ani) a tratat echipa națională a României ca pe una de club în campania dezastruoasă din Nations League! Strategia selecționerului a amintit de ce a făcut, cu ani în urma, la Viitorul.

Faptul că România n-a folosit o formulă „cristalizată“ pentru primul 11, în două partide succesive, spune totul despre modul în care Hagi a folosit cele șase partide din finalul anului, ca să facă niște experimente fotbalistice. Iar asta în detrimentul rezultatelor. De aici, cele cinci înfrângeri în șase etape, în ceea ce a fost cea mai slabă campanie din istoria fotbalului românesc de după Revoluție!

Pe termen lung, echipa națională va plăti un preț foarte mare pentru ce s-a întâmplat acum, în Nations League. Cei de la Football Meets Data, care au analizat urnele valorice pentru tragerea la sorți a preliminariilor Euro 2028, ne-au reconfirmat un adevăr dureros. Concret, Hagi a „incendiat“ partidele din Nations League, iar „flăcările“ au cuprins și următoarea campanie în care vor fi angrenați tricolorii. Așadar, selecționerul trebuie să devină un veritabil „pompier“, ca să stingă „focul“ și să ne ducă la Euro 2028.

România, cotată cu șanse de doar 17% de a obține calificarea la Euro 2028

Din cauza înfrângerilor succesive din Nations League, România a căzut în urna a 3-a valorică pentru tragerea la sorți a preliminariilor Euro 2028. Evenimentul va avea loc, la Belfast, pe 6 decembrie (ora 19:00, ora României).

Având în vedere că, în martie 2027, vom juca un baraj de menținere / promovare, în Nations League, naționala noastră va ajunge într-o grupă de patru echipe, la următoarele preliminarii. Ceea ce înseamnă un program sufocant, înghesuit în perioada septembrie – noiembrie 2027.

Luând în calcul aceste amănunte, analiștii de la Football Meets Data au dat verdictul: România, șanse de calificare de doar 17% la Euro 2028. Cele 24 de naționale favorite să meargă la turneul final sunt:

*Anglia - șanse de 100%

*Spania – 100%

*Franța – 99,5%

*Portugalia – 99%

*Belgia – 98%

*Germania – 97%

*Țările de Jos – 96%

*Elveția – 96%

*Italia – 95%

*Norvegia – 95%

*Irlanda – 94%

*Țara Galilor – 94%

*Scoția - 93%

*Danemarca – 92%

*Croația – 89%

*Austria – 84%

*Grecia – 84%

*Suedia – 75%

*Turcia – 62%

*Slovenia – 62%

*Ungaria – 61%

*Irlanda de Nord – 60%

*Bosnia – 46%

*Serbia – 45%

România, două variante de calificare la Euro 2028

În ceea ce privește naționala României, ea a pierdut și varianta de calificare pentru Euro 2028 pe ruta barajelor Nations League, în urma parcursului dezastruos din această competiție. Așadar, avem două variante de a ajunge la turneul final de peste doi ani:

*Câștigarea grupei preliminare în care vom fi plasați

*Clasarea printre cele mai bune opt naționale de pe locurile secunde în grupele preliminare

Componența urnelor valorice pentru tragerea la sorți a preliminariilor Euro 2028

*Prima urnă: Anglia (gazda Euro 2028), Portugalia, Franța, Germania, Spania, Belgia, Țările de Jos, Norvegia, Grecia, Italia, Danemarca, Croația

*Urna a 2-a: Țara Galilor (gazda Euro 2028), Serbia, Turcia, Cehia, Elveția, Suedia, Austria, Irlanda de Nord, Slovenia, Bosnia, Ungaria, Irlanda (gazda Euro 2008)

*Urna a 3-a: Ucraina, Scoția (gazda Euro 2028), Kosovo, Polonia, Israel, ROMÂNIA, Georgia, Macedonia de Nord, Muntenegru, Albania, Islanda, Slovacia

*Urna a 4-a: Estonia, Belarus, Insulele Feroe, Cipru, Finlanda, Moldova, Armenia, Bulgaria, Kazahstan, Luxemburg, Letonia, San Marino

*Urna a 5-a: Malta, Azerbaidjan, Lituania, Andorra, Gibraltar, Liechtenstein

Când va juca România în preliminariile Euro 2028?

*Prima etapă: 23-25 septembrie

*A doua etapă: 26-28 septembrie

*A treia etapă: 30 septembrie – 2 octombrie

*A patra etapă: 3-5 octombrie

*A cincea etapă: 11-13 noiembrie

*Ultima etapă: 14-16 noiembrie