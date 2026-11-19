Lovit de accidentări, Drăguș nu a apucat să joace foarte mult la FCSB. A strâns doar 174 de minute în patru partide și nu a reușit să marcheze. Evoluțiile sale au fost modeste, motiv pentru care Pițurcă anticipează deja deznodământul.

Victor Pițurcă e de părere că Becali își va pierde răbdarea cu Drăguș

Victor Pițurcă (70 de ani), fostul selecționer al României, îl cunoaște foarte bine pe Gigi Becali și crede că acesta își va pierde curând răbdarea cu Drăguș.

În această perioadă, atacantul s-a tratat în Serbia, la vraciul Marijana, după ce a acuzat o nouă accidentare, și va fi la dispoziția lui Laurențiu Reghecampf în prima etapă de după reluarea campionatului.

”Lui Drăguș îi mai dau 3-4 etape. Dacă nu joacă la nivel și mai pierd meciurile..., o să vadă el și Drăguș. (n.r. Gigi Becali a plătit bani mulți pe el) Și ce dacă a plătit? Nu contează la Gigi. Dacă nu-i place...”, a spus Drăguș, la Digi Sport.

În campionat, roș-albaștrii ocupă locul opt, cu 21 de puncte, după 15 etape, la trei „lungimi” distanță de Farul Constanța, aflată pe poziția a șasea. Elevii lui Laurențiu Reghecampf o vor înfrunta pe FC Argeș, în următorul meci, pe 22 noiembrie, după pauza internațională.

Cristi Borcea: ”Drăguș e vârf de atac”

Cristi Borcea, fostul acționar al lui Dinamo, urmărește atent tot ce se întâmplă la FCSB și crede că Drăguș ar da randament mai bun ca vârf de atac.

”Cea mai mare greșeală pe care o fac este că nu înțeleg că Drăguș cel mai bun randament l-a dat ca vârf de atac. Drăguș este vârf de atac. Cel mai bun vârf din România este Drăguș, dar vârf, vârf! nu stânga, nu dreapta”, a spus Cristi Borcea, într-un interviu acordat pentru PRO TV și Sport.ro.