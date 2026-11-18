Patronul FCSB-ului nu are de gând să se oprească aici și așteaptă perioada de transferuri din iarnă pentru a face modificări și la nivelul echipei. A anunțat mai multe transferuri, având în vedere că nu a fost mulțumit de prestațiile jucătorilor săi din această primă parte de sezon.

Pe lângă jucătorii care ar urma să vină la FCSB, vor fi și câteva nume importante la capitolul ”plecări”. Printre aceștia, Dennis Politic (26 de ani), fostul jucător de la Dinamo, transferat în urmă cu un an și jumătate după insistențele lui Gigi Becali.

Gigi Becali vrea 500.000 de euro pentru Dennis Politic

Extrema stângă nu l-a convins pe omul care decide totul la FCSB, astfel că va pleca, dar nu o va face gratis. Becali este gata să ceară o sumă de bani în schimbul său, de 500.000 de euro.

”Politic are peste 21.000 de euro pe lună, deci cam un milion mă costă, dar a trecut un an și jumătate. Nu-l dau. M-au mai întrebat: 'Domn`e, nu știu ce, Politic', dar eu le-am răspuns: 'Băi, m-a costat aproape 1,7 milioane. Vreau bani pe el, nu-l dau gratis'.

O echipă din străinătate l-a vrut și n-a vrut să dea, eu am cerut 500.000 de euro. Dacă văd că nu e și nu e... Dar ce nu e, nu e. Dau banii, ia banii, pleacă”, a spus Gigi Becali, conform Fanatik.