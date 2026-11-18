Președintele onorific al Universității Craiova a urmărit duelurile din Nations League ale primei reprezentative, iar din ultima înfrângere cu Bosnia, scor 1-2, la Zenica, a rămas perplex când a văzut unul dintre apărătorii adverși.

Cârțu a spus că Tarik Muharemovic a fost extrem de bine pregătit și că a părut un adevărat tanc în compartimentul defensiv al selecționatei lui Sergej Barbarez.

Cotat la 40 de milioane de euro, Muharemovic este legitimat la Leeds din această vară, în Premier League, primul eșalon al Angliei care se vede pe VOYO și VOYO SPORT 1.

Sorin Cârțu, uluit după ce a urmărit Bosnia - România: ”Parcă era scos din armată! La noi nu găsești așa ceva”

”(n.r. Ați remarcat ceva pozitiv? Nu știu ce să spun, poate ceva în prima repriză. Până la egalare. În timpul unui joc ar trebui înțeles că jocul ăsta are și momente dificile, nu doar momente bune. Dacă s-a întâmplat greșeala a lui Rațiu, asta nu înseamnă că trebuie să te copleșească, să te facă să îți pierzi din ceva calități.

Până la urmă, era greu să învingi Bosnia. Bosnia are o echipă mai bună, trebuie să recunoaștem că generația lor e peste echipa noastră. Nu întâmplător ne-au învins de atâtea ori. De câte ori au avut ocazia. Și ceea ce arată în teren. Unii dintre jucătorii lor sunt foarte talentați, mă gândesc la Alajbegovic, Bajraktarevic sau în apărare, Muharemovic, dădea senzația că a fost scos din armată. La noi nu poți să găsești așa ceva! Și gândește-te că are 23 de ani.

Puteam face 2-1 înaintea lor, dacă mă gândesc la ocazia lui Bîrligea, la ocazia lui Corbu. Poate era un altfel de rezultat, dar zic eu că ne-am fi mințit, pentru că vezi calitatea celor cu care te întreci. Vezi niște acțiuni cu un alt stil decât îl avem noi. Păcat de victoria cu Polonia, acolo am jucat orice altceva față de partidele premergătoare. Speram într-un rezultat bun, am fost aproape, poate cu puțin mai multă șansă obțineam, dar adversarii, cel puțin ăștia, bosniacii, ne-au fost superiori”, a spus Sorin Cârțu.

Cum arată grupa României din UEFA Nations League după 1-2 cu Bosnia

România a încheiat Grupa 4 pe ultimul loc cu trei puncte. Singura victorie bifată de națională a fost în runda precedentă cu Polonia, la București, pe Arena Națională, scor 2-1.

Suedia a terminat prima în ierarhia grupei cu 14 puncte, în timp ce Bosnia și-a revendicat poziția secundă cu 11 puncte, iar Polonia a încheiat pe locul 3 cu cinci puncte.