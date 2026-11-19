Și, cum un necaz nu vine niciodată singur, ratarea biletelor pentru America a fost urmată de tragedia decesului lui Mircea Lucescu, selecționer care a stat pe bancă, în eșecul cu Turcia, scor 0-1. După această pierdere imensă, nu doar pentru România, ci pentru fotbalul mondial, selecționer a fost numit Gheorghe Hagi. La 25 de ani după primul său mandat pe banca tricolorilor. Iar Hagi s-a întors cu idei noi.

Oricum am lua-o, 2026 a fost un an dezamăgitor pentru echipa națională. Pentru că l-am abordat cu gândul la o calificare la Cupa Mondială, vis care s-a năruit după primul joc, cel de la Istanbul, pe 26 martie.

Șapte jucători au ieșit din circuitul naționalei, în 2026

Când ne uităm pe lista fotbaliștilor pe care i-a convocat regretatul Mircea Lucescu, în ceea ce s-a dovedit a fi ultimul său meci, cel cu Turcia (0-1), observăm că pe lista lui s-au aflat șapte jucători care, între timp, au ieșit din circuitul primei reprezentative. Iată despre cine e vorba:

*Deian Sorescu (29 de ani, Gaziantep) – Joacă mereu în Turcia, dar Hagi a apelat la el doar pentru amicalele din iunie, cu Georgia (1-1) și cu Țara Galilor (2-1). A primit 12 minute în primul meci și o repriză în al doilea, după care n-a mai fost convocat.

*David Miculescu (25 de ani, FCSB) – A prins 3 minute pe teren, la Istanbul, plus o repriză în amicalul cu Slovacia, când Mircea Lucescu a rămas, la București, internat în spital. Cu Hagi, n-a bifat niciun minut la echipa națională.

*Alexandru Dobre (28 de ani, Rapid) – A fost convocat la ultima acțiune a lui Mircea Lucescu și inclusiv Gheorghe Hagi i-a dat minute, în amicalele din iunie: a prins o repriză cu Georgia (1-1), în deplasare. După această partidă, a pierdut echipa națională.

*Marius Coman (30 de ani, UTA) – Surpriza lui „Il Luce“ în lotul din martie. Ce-i drept, n-a jucat nici cu Turcia, nici cu Slovacia. Iar Hagi nu l-a convocat niciodată.

*Ștefan Baiaram (23 de ani, Universitatea Craiova) – A început 2026 cu statut de fotbalist de națională, cu prezențe pe teren, atât în Turcia, cât și în Slovacia. A jucat și în amicalele din iunie, cu Hagi selecționer. Apoi, a pierdut contactul cu prima reprezentativă.

*Marian Aioani (27 de ani, Rapid) – Convocat în martie de Mircea Lucescu, iar apoi în iunie de Gheorghe Hagi. A fost chiar titular în prima partidă a lui Hagi, când a prins 63 de minute în remiza cu Georgia (1-1). Ulterior însă, n-a mai fost inclus în lotul echipei naționale.

*Andrei Burcă (33 de ani, Yunnan Yukun) – Om de bază, la națională, la începutul anului, dovadă că a fost integralist în Turcia – România (1-0). A prins apoi amicalele din iunie, dar și lotul pentru primele patru etape din Nations League. Prestația sa catastrofală însă, în meciul România – Bosnia (2-4), l-a scos din lotul pentru ultimele meciuri din 2026.