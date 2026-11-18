Atacantul român a ajuns la Frosinone în această vară, sub formă de împrumut de la FCSB, pentru 1,5 milioane de euro. Înțelegerea include o clauză de transfer definitiv de 3,5 milioane de euro, care se activează automat dacă italienii se salvează de la retrogradare.

Frosinone s-a decis și plătește 4.000.000 de euro pentru un nou atacant

Formația italiană a trimis o ofertă de patru milioane de euro pentru Paulos Abraham (24 de ani), atacantul suedez de la Hammarby, informează Sky Sports.