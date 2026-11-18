Atacantul român a ajuns la Frosinone în această vară, sub formă de împrumut de la FCSB, pentru 1,5 milioane de euro. Înțelegerea include o clauză de transfer definitiv de 3,5 milioane de euro, care se activează automat dacă italienii se salvează de la retrogradare.
Frosinone s-a decis și plătește 4.000.000 de euro pentru un nou atacant
Formația italiană a trimis o ofertă de patru milioane de euro pentru Paulos Abraham (24 de ani), atacantul suedez de la Hammarby, informează Sky Sports.
Bîrligea a adunat până acum șapte apariții pentru noua echipă și a marcat de două ori, ambele goluri în victoria cu Lecce, scor 5-1. În cazul lui Abraham, cifrele din acest sezon sunt mult mai bune, cu 32 de meciuri jucate, 18 goluri înscrise și patru pase decisive livrate în toate competițiile.
Cotat la 1,8 milioane de euro, suedezul a evoluat de-a lungul carierei la AIK, FC Groningen și IFK Goteborg, înainte să ajungă la Hammarby, în ianuarie 2025.
Dacă transferul se concretizează, internaționalul român va avea un nou rival pentru un loc în atacul lui Frosinone, unde deja se află golgheterul Raimondo și slovacul Tomas Bobcek.