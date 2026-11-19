Astăzi începe Campionatul Mondial Under 17 din Qatar, la care s-a calificat și naționala României (generația 2009, acum deja Under 18).

România s-a calificat în premieră la acest Mondial, fiind una dintre cele mai bune echipe clasate pe locurile secunde în ultima fază a calificărilor - ratate însă - pentru EURO 2026.

FIFA World Cup U-17 se desfășoară cu 48 de echipe în perioada 19 noiembrie – 13 decembrie 2026, iar tricolorii sunt în Grupa K, unde vor juca după următorul program:

Programul României de la CM U-17

Sâmbătă, 21 noiembrie, ora 17:30, Aspire Zone (Teren 8): Mexic – ROMÂNIA

Marți, 24 noiembrie, ora 14:30, Aspire Zone (Teren 9): Venezuela – ROMÂNIA

Vineri, 27 noiembrie, ora 18:00, Aspire Zone (Teren 8): ROMÂNIA – Camerun

Programul meciurilor de azi

15:00 Noua Caledonie - Ecuador

15:00 Franța - Haiti

15:30 Coreea de Sud - Uganda

16:00 Arabia Saudită - Uruguay

17:00 Mozambic - Danemarca

17:30 Qatar - Panama

18:00 Egipt - Grecia

18:00 Argentina - Australia

Lotul naționalei României de la Campionatul Mondial U17 din Qatar și staff-ul tricolor

Portari

Tudor COȘA (Universitatea Cluj), Victor KROES (Real Betis | Spania), Yanis CROITOR (Standard Liege | Belgia)

Fundași

Cosmin MATEI (CFR Cluj), Erik MĂNĂILĂ (FC Rapid), David LOGHIN (Universitatea Craiova), Robert CORDUNEANU (ACF Fiorentina | Italia), Eduardo CORLAT (Real Madrid CF | Spania), Claudiu STANCU (CSM Slatina), Lorand BENCZE (Puskas Akademia | Ungaria), Daniele PAUL (AS Roma | Italia);

Mijlocași

Matei PĂDURE (VfL Wolfsburg | Germania), Ioan PRECUP (Villarreal CF | Spania), Denys MUNTEAN (Universitatea Craiova), Andrei NICULCEA (FC Rapid), Darius TRIPON (Farul Constanța), Alexandru GONCEAR (Farul Constanța), Denis AEVOAEI (Venezia FC | Italia)

Atacanți

Eduardo BODNAR (Universitatea Cluj), Rareș SILITRĂ (Borussia Monchengladbach | Germania), Darius BOTA (AFK Csikszereda)

Staff

Selecționer: Mircea Diaconescu

Șef de delegație: Ilie Alexe

Antrenori secunzi: Iulian Cojocaru, Lucian Mezei

Antrenor portari: Bogdan Vieru

Preparator fizic: Andrei Tamași

Analiști video: Georgian Ghiță, Vlăduț Lakatos

Medic: Matei Cristescu

Staff medical: Mădălin Cornățeanu, Adrian Mîrza

Psiholog: Andrada Vincze

Team Manager: Robert Constantinescu

Ofițer de presă: Cosmin Cioboată

Kit Management: Ovidiu Moraru

Info și foto: FRF