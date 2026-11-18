Selecționata lui Gheorghe Hagi a pierdut și returul cu Bosnia de la Zenica, scor 1-2, după ce în turul disputat la București, pe Arena Națională, România a fost înfrântă cu 4-2.

Tricolorii au terminat, astfel, pe ultimul loc în Grupa B4 din UEFA Nations League, dar nu au retrogradat încă în Liga C. VEZI AICI CE URMEAZĂ PENTRU PRIMA REPREZENTATIVĂ

”Ce a fost în mintea lui Rațiu?” Florin Gardoș nu înțelege stângăcia impardonabilă din Bosnia - România

La VOYO SPORT LIVE, pe VOYO SPORT 1, Florin Gardoș, fost internațional român, a fost întrebat despre gafa comisă de Andrei Rațiu la primul gol al bosniacilor, când s-a panicat și a gestionat prost o centrare a gazdelor, care nu se anunța atât de periculoasă.

”(n.r. Ce a fost în mintea lui Rațiu?) Nu îmi pot da seama. Cred că a ezitat. Preluare... Mi se pare greu să faci asta cu om în spate. El pornește undeva de pe partea lui, își lasă omul și vine foarte bine în centru, că e un om care rămâne liber. Face totul perfect până la faza golului.

Știa că are om în spate... Preluare nu cred că voia, mie cel mai la îndemână mi se părea o degajare cu stângul. Cu dreptul complicat că risca un autogol. Deci cam astea erau variantele. Nu prea știu ce voia să facă”, a spus Florin Gardoș la VOYO SPORT LIVE.

Cum arată grupa României din UEFA Nations League după 1-2 cu Bosnia

România a încheiat Grupa 4 pe ultimul loc cu trei puncte. Singura victorie bifată de națională a fost în runda precedentă cu Polonia, la București, pe Arena Națională, scor 2-1.

Suedia a terminat prima în ierarhia grupei cu 14 puncte, în timp ce Bosnia și-a revendicat poziția secundă cu 11 puncte, iar Polonia a încheiat pe locul 3 cu cinci puncte.