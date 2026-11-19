Echipa națională și-a disputat în luna noiembrie ultimele două partide din UEFA Nations League. În ciuda minutelor puține de la Alanyaspor, Ianis Hagi a fost titularizat de fiecare dată de către tatăl său.
Avertisment pentru Ianis Hagi după meciurile naționalei
Dacă în victoria cu Polonia a fost aproape de un gol fabulos de la distanță, evoluția lui Ianis Hagi din duelul cu Bosnia a fost una sub media echipei.
Fără doar și poate, lipsa minutelor își spune cuvântul, astfel că fiul selecționerului și-a atras mai multe critici după cele două partide din Liga Națiunilor.
Totodată, convocarea „Prințului” a ridicat mai multe discuții, însă Liță Dumitru e de părere că selecția făcută de Gică Hagi a fost una corectă.
În ciuda acestui fapt, Liță Dumitru susține că Ianis Hagi trebuie să ia o decizie în ceea ce îi privește viitorul. Motivul? Dacă nu va juca mai mult la echipa de club, fiul lui Gică Hagi riscă să devină un „jucător de pluton”.
„Toți pe care Gică Hagi i-a convocat merită să joace la națională. Alții nu avem, spuneți-mi altul în locul lui Ianis! Ianis este, așa cum a zis și Gică, de mult timp la echipele naționale. A jucat și la juniori, și la tineret, și la prima reprezentativă.
Nu avem așa de mulți jucători încât să ne permitem să îi ținem pe bancă pe Ianis, Răzvan Marin, Cicâldău, Bancu, Mihăilă, Man, Bîrligea.
Ianis Hagi trebuie să aleagă unde joacă, să meargă undeva să joace meci de meci. Fără meciuri se vede ușor-ușor că devine un jucător de pluton și nu e bine. El a schimbat multe echipe”, a declarat Liță Dumitru, conform GSP.
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