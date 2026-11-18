România a pierdut de două ori cu fiecare reprezentativă în Grupa B4 din UEFA Nations League, exceptând Polonia, pe care tricolorii au reușit să o anihileze la București, weekendul trecut, în etapa #5 din Grupa B4 UEFA Nations League.

A fost o campanie din Nations League mai slabă decât cea de la venirea lui Edward Iordănescu, atunci când România, în 2022, a înregistrat trei victorii, o remiză și două victorii în Liga B

Victor Pițurcă a descris într-un singur cuvânt campania lui Hagi în Nations League

Victor Pițurcă a fost pus să caracterizeze într-un singur cuvânt campania făcută de România lui Hagi din această ediție UEFA Nations League. Fostul selecționer a folosit un cuvânt modest: ”slab”.

Totuși, ”Piți” a recunoscut că a ales în mod intenționat un termen mai blând, din respect pentru Hagi, față de care și-a exprimat regretul pentru situația dificilă prin care trece la cârma naționalei.

”(n.r. cum ai caracteriza într-un cuvânt campania României lui Gică Hagi în Nations League) Slabă. (n.r. nu este un cuvânt prea moale?) Este, e Gică Hagi și îmi pare rău de el.

Chiar îmi pare rău de el. Îl văd că suferă după meciuri. Asta e situația. La echipa națională nu e ușor, nu e simplu, nu este ceea ce crezi”, a spus Pițurcă, potrivit Digi Sport.

Cum arată grupa României din UEFA Nations League după 1-2 cu Bosnia

România a încheiat Grupa 4 pe ultimul loc cu trei puncte. Singura victorie bifată de națională a fost în runda precedentă cu Polonia, la București, pe Arena Națională, scor 2-1.

Suedia a terminat prima în ierarhia grupei cu 14 puncte, în timp ce Bosnia și-a revendicat poziția secundă cu 11 puncte, iar Polonia a încheiat pe locul 3 cu cinci puncte.