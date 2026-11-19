Adi Mutu (47 de ani), cel mai bun marcator din istoria naționalei României cu 35 de goluri, la egalitate cu Gică Hagi, a analizat șansele tricolorilor de a se califica la EURO 2028.

Verdictul lui Adi Mutu cu privire la șansele României

După ce România și-a terminat pe ultimul loc grupa din Liga Națiunilor, cu cinci înfrângeri și o singură victorie, „Briliantul” nu s-a arătat foarte încrezător în potențialul elevilor lui Gică Hagi de a ajunge la EURO 2028.

„30%, cu 30% îmi spui că sunt optimist?” - au fost cuvintele lui Mutu, potrivit site-ului digisport.ro.