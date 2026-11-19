Adi Mutu (47 de ani), cel mai bun marcator din istoria naționalei României cu 35 de goluri, la egalitate cu Gică Hagi, a analizat șansele tricolorilor de a se califica la EURO 2028.
Verdictul lui Adi Mutu cu privire la șansele României
După ce România și-a terminat pe ultimul loc grupa din Liga Națiunilor, cu cinci înfrângeri și o singură victorie, „Briliantul” nu s-a arătat foarte încrezător în potențialul elevilor lui Gică Hagi de a ajunge la EURO 2028.
„30%, cu 30% îmi spui că sunt optimist?” - au fost cuvintele lui Mutu, potrivit site-ului digisport.ro.
Adversarele accesibile și dure pentru echipa națională
Fostul atacant al naționalei a ales, de asemenea, două variante de grupe pentru România în preliminarii: cea accesibilă și cea grea.
Grecia, Slovenia, Moldova și Gibraltar / Malta ar constitui varianta accesibilă pentru tricolori, dacă România se va afla într-o grupă de cinci naționale, în viziunea lui Adi Mutu. Franța, Elveția, San Marino / Finlanda ar alcătui grupa dură.
România se va afla în urna a treia la tragerea la sorți a grupelor pentru preliminariile EURO 2028 de pe 6 decembrie și, cel mai probabil, va evolua într-o grupă de patru echipe.
Cum arată urnele pentru tragerea la sorți a grupelor din preliminariile EURO 2028:
- Urna 1: Spania, Franța, Portugalia, Olanda, Grecia, Anglia, Croația, Danemarca, Norvegia, Belgia, Italia, Germania
- Urna 2: Serbia, Turcia, Țara Galilor, Cehia, Elveția, Suedia, Austria, Slovenia, Bosnia, Irlanda de Nord, Ungaria, Irlanda
- Urna 3: Scoția, Ucraina, Kosovo, Polonia, Georgia, Macedonia de Nord, România, Israel, Muntenegru, Slovacia, Albania, Islanda
- Urna 4: Luxemburg, Finlanda, Estonia, Kazahstan, Armenia, Belarus, Bulgaria, Insulele Feroe, Cipru, Letonia, Moldova, San Marino
- Urna 5: Azerbaidjan, Malta, Lituania, Andorra, Gibraltar, Liechtenstein