Fostul internațional este de părere că selecționerul Gheorghe Hagi a câștigat câțiva jucători de perspectivă în urma partidelor din Liga Națiunilor.

Analiza lui Gabi Torje după Bosnia - România 2-1

Torje a remarcat patru jucători care au avut prestații solide la echipa națională în Liga Națiunilor: Otto Hindrich (24 de ani), Lisav Eissat (21 de ani), Andrei Coubiș (23 de ani) și Daniel Bîrligea (26 de ani).

"Am avut 60 de minute bune, dar de când am intervenit cu schimbările, jocul nu a mai fost la fel. Am fi putut termina la egalitate sau să câștigăm, dacă marcam prin Bîrligea. Detaliile fac diferența, de asta am pierdut. Nu am fi jucat un baraj dacă am fi câștigat, dar, în aceeași ordine de idei, am fi fost acolo.

La cum s-a terminat această campanie de Nations League, șansele sunt mai mari, avem speranțe pentru următoarele preliminarii. Am avut un rezultat bun cu Polonia, două meciuri bune, cel cu Suedia de acasă și Bosnia din deplasare, dar nu ne-au ajutat rezultatele. E important cum terminăm și am terminat grupa pe un trend ascendent.

Cred că l-am câștigat pe Otto Hindrich. Eissat este și el un câștig, Coubiș la fel. Mi-a plăcut Birligea, care a jucat foarte bine la națională, când s-a văzut pofta de joc", a declarat Gabi Torje, la un eveniment public.

România a încheiat campania din Liga Națiunilor cu o înfrângere la Zenica, contra Bosnia&Herțegovina, scor 1-2.

În urma acestui eșec, România a încheiat grupa pe ultimul loc și acum va disputa un baraj pentru menținerea în Liga B.