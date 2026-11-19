Roberto Firmino (35 de ani) se află pe final de carieră. Brazilianul a ajuns în Arabia Saudită în iulie 2023, după ce și-a terminat înțelegerea contractuală cu Liverpool, iar din vara anului 2025 a făcut trecerea în Qatar, la Al Sadd.

Roberto Firmino, fost fotbalist la Liverpool, pastor. Deține o biserică inclusiv în Anglia

Firmino a semnat acum două veri cu Al Ahli, club pentru care a bifat 65 de apariții, a reușit să-și treacă numele pe tabela de marcaj de 21 de ori, dar și să ofere 17 pase decisive, iar până acum pentru Al Sadd a evoluat în 46 de jocuri, a marcat de 25 de ori și a oferit 12 pase decisive.

Pentru Liverpool a avut cele mai bune rezultate, cu 362 de meciuri jucate, 111 goluri înscrise și 76 pase decisive, dar și la Hoffenheim a impresionat. A adunat 153 de meciuri, a marcat 49 de goluri și a oferit 36 de pase decisive.

Roberto Firmino joacă în Qatar, la Al Sadd

În tot acest timp, nu doar fotbalul a fost pe primul plan în viața lui Roberto Firmino, pentru că din 2024 este pastor și chiar are propria biserică, alături de soția sa, în Brazilia, dar și în Anglia!

”Trei ani de Manah Church. Ce noapte memorabilă şi de neuitat. De când l-am întâlnit pe Hristos, noi vrem ca toată lumea să cunoască dragostea lui. Dar acum, noi avem o altă misiune: să fim pastori”, spunea Roberto Firmino în urmă cu doi ani și jumătate.

Firmino mai are contract cu Al Sadd până în vara anului următor, iar probabil că atunci se va retrage din fotbal și se va dedica în totalitate bisericii.

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