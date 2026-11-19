Gigi Becali a realizat primul transfer din mercato de iarnă. Petru Popescu, atacant care a impresionat la echipa națională, a fost adus la FCSB în schimbul sumei de 250.000 de euro.

Selecționerul Moldovei, concluzie după transferul lui Petru Popescu la FCSB

Așa cum v-a obișnuit, VOYO SPORT LIVE propune cele mai interesante subiecte din fotbalul românesc și nu numai. În ediția de joi, 19 noiembrie, Cristi Pintea a purtat un dialog cu Lilian Popescu.

Întrebat dacă Petru Popescu cunoaște presiunea pe care o pune Gigi Becali pe jucătorii săi, selecționerul Moldovei a expus că, dacă i se vor oferi șanse, atacantul va reuși să livreze la nivelul așteptărilor.

Lilian Popescu a vorbit doar în termeni laudativi despre jucător, spunând despre acesta că ar fi prins oricum un transfer, în condițiile în care a livrat atât la prima reprezentativă a Moldovei, cât și la Petrocub Hîncești.

„(n.r. - Cunoaște presiunea patronului?) Cred că el trebuie întrebat de acest aspect. Eu cred că va reuși să isprăvească. E un băiat cu caracter, asta o spun cu siguranță.

Am încredere totală în acel băiat, altfel nu ajungea la Steaua (n.r. - FCSB). Dacă nu pleca la Steaua, oricum pleca după figura pe care a făcut-o în cupele europene. Dacă urmăriți, golurile pe care le-a marcat sunt superbe. Nu sunt întâmplătoare golurile! Poate să-și creeze ocaziile din nimic. Depinde cum se va adapta, de tactica de joc”, a declarat Lilian Popescu la VOYO SPORT LIVE.