Comisia de Disciplină a AJF Timiș a dictat sancțiuni drastice după incidentele de la partida dintre Unirea Sânnicolau Mare și Pobeda Star Bișnov , din Liga 5. Doi fotbaliști ai oaspeților au primit câte 24 de etape de suspendare după ce l-au lovit cu pumnii pe arbitrul central Rareș Benghia. VEZI FOTO MAI JOS

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S-a aruncat cu amenzi și suspendară în stânga și în dreapta

Ioan Kalapis și Daniel Vasilcin au fost amendați și cu câte 2.000 de lei. Un al treilea jucător al formației din Bișnov, Alin Berceanu, a primit opt etape de suspendare și o penalitate de 300 de lei, după ce a aruncat cu mingea spre arbitru.

Meciul a fost întrerupt la scorul de 1-1 și omologat cu 3-0 în favoarea gazdelor. În plus, Pobeda a fost depunctată cu trei puncte, iar terenul propriu a fost suspendat pentru opt etape. Clubul a primit și două penalități financiare de câte 800 de lei.