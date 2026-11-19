Karim Benzema își pregătește revenirea în Europa în iarnă, pentru un ultim contract în fotbalul profesionist, poate. La 19 decembrie 2026, Benzema va împlini 39 de ani, dar tot este curtat de mai multe formații din campionatele puternice ale ”Bătrânului continent”.

A fost dorit de Lyon, în Ligue 1, în vară, dar mutarea a picat din cauza unui contract pe care Benzema încă îl are în Arabia Saudită, unde trebuie să se prezinte constant la anumite evenimente, în shimbul unor sume foarte mari de bani!

Karim Benzema vrea un ultim contract în Europa, în fotbalul mare

Acordul este în vigoare până în 2030, dar se pare că au existat anumite discuții între francez și oficialii din zona arabă, pentru ca acordul să fie mai ”permisiv” pentru fotbalist, iar astfel să poată reveni în Europa.

Karim Benzema a plecat în Arabia Saudită ca un mare star, în 2023, după 14 ani la Real Madrid, dar în vara care tocmai a trecut a părăsit Al-Hilal Riad. Ajuns la 38 de ani, fostul căpitan al Realului a câștigat o avere ca să-și încheie contractul cu Al-Hilal Riad.