Nemulțumit de rezultate și de transferurile făcute în vară, Gigi Becali a demis mai multe persoane din staff-ul roș-albaștrilor, lucru ce l-a supărat pe Mihai Stoica, fostul președinte al Consiliului de Administrație, care a hotărât să plece și el.

Florin Gardoș, îngrijorat pentru Raul Rusescu și Lukasz Szukala

Lukasz Szukala și Raul Rusescu sunt cei mai noi angajați de la FCSB și au fost prezentați recent în cadrul unei conferințe de presă la care au participat alături de Laurențiu Reghecampf. Dacă Raul Rusescu va prelua frâiele academiei roș-albaștrilor, Szukala va ocupa postul de director sportiv, care a rămas vacant după demiterea lui Florin Cernat.

Florin Gardoș, care a rămas apropiat de cei doi noi oficiali ai roș-albaștrilor, este îngrijorat cu șansele de reușită ale celor doi. Chiar dacă susține că ambii sunt niște profesioniști desăvârșiți, Gardoș crede că va fi foarte greu de gestionat relația cu Gigi Becali.

Totuși, fostul fundaș spune că ce îl îngrijorează cel mai tare este faptul că, după revoluția lui Gigi Becali și plecarea lui Mihai Stoica, pare că foarte multe persoane cu interese legate de anumiți jucători au acces foarte ușor la patronul clubului, iar munca lui Szukala și a lui Rusescu se poate complica.

”E foarte complicat pentru că sunt implicat emoțional. Trebuie să recunosc, Lukasz și Raul Rusescu sunt cam cei mai apropiați din acea generație. Suntem vecini de bloc, am păstrat cel mai mult legătura cu ei doi și îmi doresc foarte mult să reușească. Acum, e foarte complicat. Dacă mă întrebi dacă am încredere în abilitățile lor, sută la sută.

Că nu au experiență, că nu au lucrat în fotbal e cu totul altceva, dar aici intervine factorul domnul Becali, la care nici eu nu știu cum aș proceda la ora actuală. Nici nu știi dacă să îi spui anumite lucruri, că apoi cine știe ce spune la un interviu și îți dă peste cap strategia. Mă gândesc la tot felul de lucruri.

Pe de altă parte, ce mă sperie e că sunt foarte mulți oameni care par să aibă acces la patronul echipei. Și ăla propune jucători, și ăla propune jucători. Aici intervine rolul patronului care ar trebui să creeze o ierarhie și să spună clar: 'Eu sunt cel care decide!'. E normal să fie așa.

Mi se pare că sunt un pic prea mulți oameni care vin și fac propuneri din toate direcțiile, pe lângă faptul că ai angajat doi foști fotbaliști care au jucat la un nivel foarte mare și, practic, ăsta ar trebui să fie rolul lor, dar pe de altă parte, implici și foarte mulți alți oameni, deci nu știu ce va fi”, a spus Florin Gardoș la VOYO SPORT LIVE.