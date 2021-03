"Doar asa joc in Ghencea!" Becali pune CONDITII ca FCSB sa joace pe bijuteria de 100 de milioane! Ce vrea patronul: "Sa imi spuna 'te rog eu!'"

Gigi Becali a vorbit despre sansele ca FCSB sa joace in Ghencea.

Liderul din Liga 1 joaca meciurile de pe teren propriu pe Arena Nationala, insa s-ar putea muta pe unul dintre stadioanele recent construite. Gigi Becali isi doreste sa joace pe Arcul de Triumf, insa se loveste de refuzul Federatiei Romane de Rugby.

Desi initial a spus ca isi doreste sa joace in Ghencea, finantatorul a spus ca nu vrea scandaluri si a dezvaluit care sunt conditiile pentru care ar accepta sa joace pe bijuteria de 100 de milioane de euro.

"Unde sa joc in Ghencea?! Joc in Ghencea intr-o tara normala. Pentru ce-mi trebuie scandaluri? Joc in Ghencea daca imi zice ministrul Apararii. Sa ma sune si sa imi spuna: 'Domnul Becali, te rog eu sa joci, daca vrei, in Ghencea'. Daca nu imi zice, nu joc. Ce-mi trebuie balamuc? Gata, am 63 de ani, nu mai am puterea sa ma lupt", a spus Gigi Becali pentru as.ro.