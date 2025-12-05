Puștiul de la FCSB și-a aflat pedeapsa după ce a luat roșu la debut

Robert Necșulescu și-a aflat pedeapsa după ce a văzut cartonașul roșu la debutul pentru FCSB

FCSB a decis să alinieze la meciul din Cupa României un prim 11 cu mai mulți jucători tineri, unii dintre ei aflați la debut, precum Andrei Dăncuș, Robert Necșulescu sau Denis Colișanu. Pe parcurs au mai intrat Raul Alecsăndroaie, Luca Ciobanu, Luca Ilie, Matei Manolache sau David Popa.



Aflat la debutul pentru seniori, Necșulescu, titularizat la Arad, a rezistat doar 34 de minute pe teren. Fotbalistul de 18 ani a comis un fault dur asupra lui Alexandru Benga, iar după intervenția VAR a văzut cartonașul roșu.



Comisia de Disciplină din cadrul FRF a decis să îl suspende pe Robert Necșulescu pentru două jocuri, iar tânărul fotbalist al campioanei a fost amendat cu 3.000 de lei.

