Becali cere OFICIAL interzicerea a doi arbitri la meciurile FCSB: "Vreau sa scapam de ei!" Ce a putut sa spuna

Becali nu vrea sa piarda titlul si nu-i da drumul capitanului Tanase pana la vara. Pretul ramane acelasi - 5 milioane de euro. FCSB interzice doi arbitri in batalia pentru campionat.

Becali l-a vandut pe Man, dar se teme ca pierde titlul daca-l lasa sa plece si pe Tanase.

"Eu vreau 5 milioane de euro pe el si am oferte de 4. Acum, nu vreau sa plece. Pe Tanase o sa iau banii sigur, dar eu am nevoie Tanase la ora asta. Cand nu e Tanase, avem o problema. El e jucatorul nostru exponential. Jucand, imi produce mai mult de 5 milioane, cu Tanase castig campionatul, ma duc in Liga, iau 30!", a spus Becali la PRO X.

Kovacs si Popa sunt arbitrii pe care FCSB nu-i mai vrea in acest sezon. Cu Kovacs la centru, FCSB a pierdut derbyul cu CFR.

"Vrem sa scapam de ei.. Ce sa fac? Popa a facut la fel. Nu cred ca arbitrii astia nu au un tel, e imposibil sa gresesti asa", striga Becali.