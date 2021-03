Se razbuna Gigi Becali pe el pentru ca e impresariat de Anamaria Prodan?! "Era titular la nationala si acum sta pe banca!" Remarca facuta de un fost international

Iulian Cristea a pierdut locul de titular la FCSB.

In ultimele 4 meciuri, Cristea nu a prins niciun meci inregralist. De doua ori a intrat din postura de rezerva, o data a fost titular si a fost schimbat la pauza, iar o data nu a jucat deloc.

In toamna a fost folosit ca titular de Mirel Radoi la nationala, iar acum nu mai prinde echipa la FCSB. Fostul international, Basarab Panduru, crede ca decizia lui Gigi Becali are legatura cu cu scandalul monstru dintre latifundiarul din Pipera si Anamaria Prodan, care a inceput dupa transferul lui Dennis Man la Parma.

"In primul rand, cred ca cineva nu-l vrea pe Cristea in teren. Probabil ca are contract cu Ana. Deodata se intampla ceva cu Cristea, era la nationala si titular si deoata nu mai e nimic. Sa ajung sa vad ca Ovidiu Popescu trece fundas central, ca titular, in locul lui Iulian Cristea, asta chiar e de neinteles.



Cum sa explici ca un jucator care ajunsese in echipa nationala, acum sta pe banca si joaca Ovidiu Popescu, pe care l-ai plimbat, saracu', pe toate posturile posibile. Eu chiar tin sa-l felicit pe Ovidiu Popescu ca inca mai are creierul limpede si nu-si pierde capul in teren, dupa atatea permutari", a declarat Panduru pentru TelekomSport.